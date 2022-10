El fallecido Leslie Jordan estaba recién mudado a una lujosa torre de West Hollywood

El pasado lunes 24 de octubre se confirmó la muerte del actor y estrella de internet Leslie Jordan, quien tenía 63 años.

Por los momentos se sabe que el actor sufrió una emergencia médica mientras manejaba, la cual además lo hizo chocar. Su muerte tomó a Hollywood por sorpresa.

Según el medio especializado ‘Dirt.com’, el estadounidense había pagado hace pocas semanas $1.75 millones de dólares por un apartamento en una lujosa torre de West Hollywood, California.

Incluso en redes sociales Jordan subió uno de sus videos graciosos bailando tap. En la misma publicación escribió: “Odio ser la gente que vive debajo de mí en mi nuevo edificio de condominios”.

En su cuenta de Instagram también confesó que este apartamento era su primera casa propia, aunque tenía años de carrera artística y había participado en más de 100 producciones entre películas y series. Algunas de estas son: ‘Lois & Clark: The New Adventures of Superman’, ‘Star Trek: Voyager’, ‘Caroline in the City’, ‘Reba, Boston Public’, ‘Boston Legal’, ‘Nash Bridges’, ‘Hearts Afire’, ‘Ugly Betty’, ‘American Horror Story’, ‘Call Me Kat’ y otras.

Jordan se grabó emocionado en su nueva propiedad y escribió: “Nunca es demasiado tarde para ser felices. Realmente lo hice. Compré mi primera propiedad”.

Dicho apartamento está ubicado en el piso 11 de la torre Empire West y el antiguo dueño era el también difunto cineasta canadiense Ivan Reitman, quien fue dueño de este lugar desde 2008 hasta su muerte en febrero de este año.

También se sabe que la propiedad entró al mercado de bienes raíces en abril con un costo de $1.8 millones de dólares; sin embargo Jordan logró una rebaja.

El apartamento tiene una extensión de 1,607 pies cuadrados distribuidos en dos habitaciones, dos baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En su interior destacan varias características como pisos de madera noble, techos altos, muebles modernos, puertas corredizas de vidrio y una vista privilegiada de Sunset Plaza y Hollywood Hills.

Adicional a las comodidades del apartamento, esta residencia también cuenta con otros lujos comunes de los que pueden disfrutar todos los habitantes de la torre. Entre esos servicios están: portero 24 horas, conserje 24 horas, cancha de tenis, gimnasio, azotea, piscina, sala de entretenimiento y dos puestos de estacionamientos.

También te puede interesar:

– Conoce la nueva propiedad de Kourtney Kardashian y Travis Barker en California

– Elizabeth Banks incluye una mansión en Studio City a su cartera de bienes raíces

– Conoce la nueva mansión de Lizzo en Beverly Hills