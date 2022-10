Leslie Jordan, actor y estrella de internet, murió en Los Ángeles

Leslie Jordan, actor y estrella de internet, murió a los 67 años en Los Ángeles, California, este lunes 24 de octubre. La información fue confirmada por su agente, David Shaul.

Aún no está confirmada la causa de su muerte, pero se sabe que tuvo un accidente automovilístico.

Su agente difundió un comunicado en el que dice: “El mundo es definitivamente un lugar mucho más oscuro hoy en día sin el amor y la luz de Leslie Jordan. No solo fue un gran talento y una alegría trabajar con él, sino que también brindó un santuario emocional a la nación en uno de sus momentos más difíciles”.

Continúa: “Lo que le faltaba en altura lo compensó en generosidad y grandeza como hijo, hermano, artista, comediante, compañero y ser humano. Saber que ha dejado el mundo a la altura de su vida profesional y personal es el único consuelo que uno puede tener hoy”.

Jordan, quien nació en Chattanooga, Tennessee, fue ganador en 2006 de un Premio Primetime Emmy en la categoría de Mejor Actor Invitado a una Serie de Comedia por su trabajo en la serie ‘Will & Grace’, la cual se transmitió desde 1998 hasta el año 2020.

También formó parte de otras producciones de cine y televisión como ‘Lois & Clark: The New Adventures of Superman’, ‘Star Trek: Voyager’, ‘Caroline in the City’, ‘Reba, Boston Public’, ‘Boston Legal’, ‘Nash Bridges’, ‘Hearts Afire’, ‘Ugly Betty’, ‘American Horror Story’ y otras.

Actualmente estaba al aire con la serie de comedia ‘Call Me Kat’, a través de FOX, en la que daba vida a un personaje llamado Phil.

Aunque durante años participó en importante producciones de Hollywood, no fue hasta la pandemia de covid-19 que Jordan logró reunir una cantidad muy importante de fanáticos y seguidores. Esto lo logró gracias a las redes sociales, donde durante en confinamiento subió videos graciosos que se hicieron virales.

Leslie Jordan también se convirtió en una referencia para la comunidad LGBT+, pues se presentaba como un actor gay que fue criado en una familia muy religiosa. Aseguraba que Dios lo había hecho así y que no era ningún tipo de error.