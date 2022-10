Así es la mansión en Nashville que Reese Witherspoon le vendió a un productor musical

La reconocida y premiada actriz Reese Witherspoon y su esposo Jim Toth acaban de recibir $7.4 millones de dólares por una mansión en Nashville, Tennesse, que le perteneció durante cuatro años.

Según varios medios especializados en el mercado de bienes raíces, la mansión fue vendida al productor musical Randy Wachtler, quien es fundador y presidente de 11 One/Music. Toda la negociación se hizo fuera del mercado de bienes raíces.

Con esta venta la pareja recibe una importante ganancia, pues ellos pagaron solo la mitad por el lugar en 2018. Aunque también se debe resaltar que Witherspoon hizo algunas reformas en el lugar que seguro le quitaron algunos dólares más.

Esta mansión fue noticia hace varios años porque la actriz, conocida por ‘Legally Blonde’ y ‘Big Little Lies’, mostró a todos la transformación que hizo en el vestidor de la habitación principal. Está disponible en el programa ‘Get Organised with The Home Edit’ de Netflix.

Mostrar las remodelaciones de sus propiedades es muy común en la actriz, incluso hace poco mostró detalles de algunos cambios que hizo junto a la marca Kohler.

La mansión de Nashville tiene una extensión de 8,399 pies cuadrados distribuidos en seis habitaciones, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En toda la propiedad destacan varios detalles como la estructura de ladrillo blanco, las persianas verdes y un porche de ladrillo. En su interior hay pisos de madera, pisos de baldosas, paredes recién pintadas y más.

La cocina es de tipo gourmet con una isla central de mármol, alacenas de madera y electrodomésticos de alta gama de acero inoxidable.

En el exterior hay áreas verdes con piscina, terraza, comedor, hoguera y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

