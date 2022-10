Daniel Radcliffe recibió $5.3 millones de dólares por un apartamento en Nueva York

El actor británico Daniel Radcliffe acaba de recibir $5.3 millones de dólares por un apartamento en West Village, Nueva York, que le pertenecía desde 2008.

Radcliffe le vendió la propiedad al magnate holandés Fokke de Jong, dueño de la marca de ropa Suitsupply. Esta información fue confirmada por ‘New York Post’.

Dicha venta es un éxito para el actor protagonista de ‘Harry Potter’, pues se anotó una importante ganancia si se toma en cuenta que él gastó solo $4.9 millones de dólares por el lugar hace más de 10 años.

Esta noticia además llega justo cuando Radcliffe está próximo a estrenar en televisión la serie ‘Weird: The Al Yankovic Story’ y también llegará a las carteleras teatro de Off Broadway con ‘Merrily We Roll Along’, una obra musical escrita por George Furth.

El apartamento recién vendido está ubicado en el piso 11 del lujoso edificio One Morton Square. Tiene una extensión total de 2,445 pies cuadrados distribuidos en tres habitaciones, tres baños, vestíbulo, sala principal, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En su interior destacan varias características como una pared curva de vidrio en la sala de estar, paredes blancas en perfecto estado, persianas motorizadas, duchas de vapor y más.

La cocina no es demasiado amplia ni de estilo abierto. Tiene alacenas color blanco, detalles de color azul y electrodomésticos de alta gama de acero inoxidable.

Adicional al precio de venta que pagó el millonario Fokke de Jong, se le suma una cuota mensual de $3,100 dólares para mantener en buen estado el edificio y sus servicios.

Entre los servicios del One Morton Square se encuentra: portero y conserje 24 horas, gimnasio, sala de juegos para niños, sala para guardar bicicletas y estacionamiento.

En el mismo edificio han sido propietarios otras estrellas como Oliver Stone, Mike Myers, Mary-Kate y Ashley Olsen y los aún casados Amy Poehler y Will Arnett.

