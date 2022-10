Taylor Swift elimina escena controversial de su video ‘Anti-Hero’ por ser “gordofóbica”

“Anti-Hero” de Taylor Swift es el video que ha generado polémica en la industria de la música. Fuertes críticas recayeron sobre éste cuando vieron aparecer una báscula en la que se leía la palabra “fat” -gorda-. Entre los señalamientos se destaca que lo que ha incomodado a algunos es que el mensaje podría indicar que ser gordo es algo negativo.

Cabe señalar que en esta parte del video, Taylor sólo estaba destacando otra de sus luchas internas, y es que en su documental, “Miss Americana”, expuso cómo los señalamientos sobre su cuerpo y su peso llegaron a afectarla tanto que vivió problemas alimenticios durante algún tiempo. Esto la llevó a dejar de comer y vivir parte de sus giras sintiéndose realmente enferma y sin energía.

En el video no removieron la escena completa de la báscula, simplemente eliminaron el clip en donde se expone lo que ésta refleja sobre el peso de la cantante.

Aquí les compartimos la escena en la que Taylor habla del desorden alimenticio que vivió, debido a las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera por su aspecto físico.

Y es que el mensaje sobre cómo es visto el cuerpo humano, sin detallar género, no nace en la concepción visual ni lírica de Taylor Swift con “Anti-Hero”, tampoco la impone ella, todo esto proviene de la construcción social que se ha hecho de la belleza a lo largo de los años. La cual se ha expandido y no sólo a través de los medios de comunicación, sino también partiendo del mundo de la moda en donde se expone y se resalta la belleza partiendo de ciertas características. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Prueba ello la figura física que poseen las modelos más renombradas de las casas de moda, tanto de diseños de alta costura como de ropa deportiva, así también de belleza cosmética, perfumería, joyería, bolsos, etcétera. View this post on Instagram A post shared by Van Cleef & Arpels (@vancleefarpels)

Lee más de Taylor Swift aquí:

El disco “Midnights” de Taylor Swift es el álbum más escuchado de la historia de Spotify, en un sólo día

Taylor Swift lanza su nuevo disco, comienza la era de “Midnights” y con éste regresa como una reina al pop

¿Taylor Swift le lanza una provocación a Kim Kardashian?