Taylor Swift lanza su nuevo disco, comienza la era de “Midnights” y con éste regresa como una reina al pop

Taylor Swift lanzó su nuevo material discográfico, “Midnights”, compuesto por 13 canciones, una de estas es la tan esperada colaboración con Lana del Rey, “Snow on the Beach”. La producción total de este disco tiene, a mi parecer, una fusión de sonidos que tenemos en sus trabajos previos, los cuales a mi entender serían: “1989”, “Reputation”, “Lover” y “folklore-evermore”.

Repasamos entonces cómo Taylor pasó de la oscuridad de “Reputatión” a la luz del día de “Lover”, para ahora con “Midnights” sumergirnos en sus horas de madrugada. Vale aclarar que en “Midnights” conocemos la otra cara de Taylor, el lado b, el cual existe en la oscuridad de sus inseguridades y que ahora trajo a la vida, para demostrarle al mundo qué tan vulnerable ha sido y es.

El nuevo disco de Taylor Swift en esta ocasión recae en el género pop, así se despide la cantante del gran Aaron Desneer con quien trabajó de la mano para la creación de “folklore-evermore”, dos producciones con las que Swift incursionó en géneros como rock alternativo, chamber rock -pop orquestal- y el ​indie popfolk.

Sumergiéndonos en los sonidos y las letras de esta nueva era, canciones como: “Daylight”, “New Romantics”, “Afterglow”, “Welcome To New York”, “New Year’s Day”, “This Love” y “Holy Ground” en su versión para la BBC de Londres, resuenan en la cabeza de muchos una vez escuchan el material completo de Taylor Swift, incluso parte de la esencia de “Miss Americana & the Heartbreak Prince” podría vislumbrarse en “Midnights”.

Por la lírica y el trabajo que Taylor realizó en los arreglos musicales junto a Jack Antonoff, este proyecto parece haber nacido para ser una continuación de “Lover”, sin embargo elementos interpretativos que tenemos en “folklore” permiten que no desentone en su posición como su décimo disco de estudio.

Acompañando el lanzamiento del disco, Taylor presentó también el video del tema “Anti-Hero”. Estéticamente, éste con su escenografía y vestuario, nos remonta a lo que hemos visto en la exitosa serie de Netflix, “Stranger Things”. Pero también nos permite recordar a la antigua Taylor Swift que vimos en videos como “Blanck Space” y “Begin Again”.

“Anti-Hero”

Dicho lo anterior nos topamos con que “Anti-Hero” es la canción que Taylor escribió para desnudar todas sus inseguridades. Exponiendo cómo su cuerpo, en ocasiones, no ha sido bien visto por ella misma, como sus fantasmas la persiguen y la acosan llevándola a protagonizar grandes problemas de autoestima.

Nos topamos con una Taylor que en medio de esta situación encuentra en el licor una manera de mitigar sus más oscuros temores, los cuales surgen de creer que el problema de todo es ella misma. Con “Anti-Hero” Taylor Swift no culpa a nadie más que a sí misma del caos a su alrededor.

El video y la canción también plantean cómo Taylor quiere ser madre, se ve teniendo tres hijos: dos niños y una niña. Se abre al miedo de que éstos no la amen por ella misma, sino por lo que tiene, por sus posesiones materiales que son muchas, lo que refleja el temor bajo el cual vive, al no saber si es apreciada por la persona que es, sino por lo el valor de sus posesiones.

“Stranger Things”

Con este video, Taylor se mantiene a la cabeza de su trabajo creativo, dándole a su público producciones audiovisuales que acompañan a sus canciones como si de una película corta se tratase, lo vimos ya en videos posteriores tales como: “The Man” y “All Too Well” -the long version- que en efecto es considerado un short film.

Retomando esta similitud, al continuar con el disco volvemos a recordar la historia protagonizada por “Eleven” -“Stranger Things”- cuando escuchamos el último tema que lleva por nombre “Mastermind”. Todo el trabajo visual de este nuevo trabajo de Taylor está hilado a la perfección, buscando que nada desentone, y hasta el look que la cantante ha adquirido para este proceso creativo nos remonta a los años 60 y 70 que bien vemos en “Anti-Hero” y en dicha serie.

