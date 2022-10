EL Diario reconoce con ‘El Awards 2022’ a 15 hispanos influyentes para las comunidades hispanas

Como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana y luego de dos años de pausa por los desafíos pandémicos, El Diario, el periódico en español más antiguo del país, reconoció una vez más los logros de 15 hombres hispanos influyentes en Nueva York, durante la ceremonia de los Premios EL 2022 (El Awards), celebrada este viernes en el exclusivo Harvard Club en Manhattan.

El Diario, una vez más, honró a un grupo de hombres latinos que subieron a este podio por sus contribuciones positivas en áreas como el activismo comunitario, la salud, la justicia, la política, las artes, los deportes, la educación y el desarrollo empresarial.

Todos los seleccionados han servido como modelos a seguir para las nuevas generaciones. Y, además, tienen una historia de migración y superación que contar, tanto de su familia, como de ellos mismos.

Durante la última década, más de 300 hombres han sido reconocidos por estos premios, como parte del compromiso de esta empresa editorial de presentar voces excepcionales dentro de la comunidad hispana.

“Nos enorgullecemos en este medio impreso y digital de compartir las historias de nuestra comunidad. Tenemos una presencia centenaria que, sin interrupciones, se ha dedicado a orientar a nuestros lectores de habla hispana, con una incomparable cobertura de noticias”, indicó Carmen Villavicencio, editora ejecutiva de El Diario.

El proceso de selección para los premios, siempre ha sido una experiencia gratificante para esta empresa editorial, al comprender que se trata de toda una plataforma que identifica a personas que marcan la diferencia en el mundo.

“Agradecemos mucho el trabajo que realizan, sirviendo de modelo para las futuras generaciones”, agregó Villavicencio.

Iván Adaime, Presidente de Impremedia (Foto: Jefferson Siegel)

Compromiso con los lectores

Por su parte, el Presidente de Impremedia, Iván Adaime, indicó estar complacido de dar la bienvenida nuevamente a los EL Awards, luego de los retos impuestos por la pandemia.

“Estamos increíblemente orgullosos de compartir las historias de estos hispanos, en un esfuerzo por inspirar a nuestros consecuentes lectores“, acotó.

De igual forma, en la pasada primavera fue reconocido el talento y el poder femenino, en una edición renovada de ‘Mujeres Destacadas 2022’.

Adaime remarcó la importante influencia que tuvo este medio impreso y digital para las comunidades de habla hispana de Nueva York, durante los días “más duros” de la crisis de salud pública, causada por la COVID-19: “Nunca nos detuvimos en orientar y en batallar, cuando más lo necesitaban, por eso nos complace volver con este tipo de eventos, en donde reconocemos el valor y el talento“.

El director ejecutivo de Impremedia recordó que este medio fue reconocido por la Ciudad de Nueva York, como uno de los “héroes” esenciales durante la pandemia, pues nunca tomó pausas en divulgar información vital, cuando toda la Gran Manzana estaba contra las cuerdas.

Actualmente, un millón de personas siguen a El Diario por las diferentes redes sociales, y sus plataformas reciben un promedio de 8 millones de visitas cada mes.

Asimismo, Angel Vásquez, director de Marketing y Ventas de esta organización editorial, puso en primer plano la confianza de los patrocinantes que hacen posible que diariamente los neoyorquinos y el país, puedan contar con un producto que “se siente orgulloso y siempre celebra los logros de la comunidad hispana”.

Además, todos los homenajeados sus historias y aportes, estarán en un suplemento especial, que estará disponible en la edición dominical de El Diario este 30 de octubre de 2022.

(A la derecha) El secretario de Estado de NY, Robert Rodríguez junto a la Directora Ejecutiva de El Diario, Carmen Villavicencio y el Presidente de Impremedia, Iván Adaime.(Foto: Jefferson Siegel)

Un medio para la igualdad social

“Hemos tenido a este periódico como aliado de las personas más vulnerables, especialmente las familias inmigrantes, que casi nunca tienen voz. Trabajamos juntos para visibilizar la tragedia de miles de trabajadores excluidos, que fueron esenciales durante la pandemia, y no tuvieron derecho a ninguna ayuda federal. Luchamos y logramos un fondo estatal para ellos. Hoy me siento honrado de ser reconocido por esta organización, que asume la responsabilidad social como un valor tan importante“, destacó el activista comunitario José López, codirector ejecutivo de Make The Road NY, uno de los galardonados en esta gala.

En su intervención, Robert Rodríguez , secretario de Estado de Nueva York, tras recibir su reconocimiento, destacó que El Diario “tiene mucho que ver con las luchas y los anhelos de los millones de hispanos que viven en este estado. No puedo dejar de sentirme doblemente orgulloso de esta consideración que viene de una institución, que no ha dejado de producir noticias, peleando por la igualdad y la justicia social”.

Una historia de más de 100 años

A principios de este año la empresa My Code, adquirió Impremedia, la corporación matriz de El Diario y líder en noticias y medios en español en los Estados Unidos.

“Estamos muy orgullosos de tener esta red de publicaciones como parte de la familia de My Code, incluido el icónico El Diario, y su historia de más de 100 años, como una fuente de medios confiable para las audiencias hispanas. También continuaremos con nuestro compromiso compartido de apoyar y empoderar a nuestros lectores”, refirió Parker Morse, fundador y director ejecutivo de My Code.

En esta oportunidad los premios EL 2022 se realizaron gracias al patrocinio de AARP New York City, NYC Football Club, Northwell Health Cancer Institute, William Schwitzer, Catholic Cemeteries y United Federation of teachers (UFT).

Los homenajeados son…