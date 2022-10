Gisele Bündchen confirma su divorcio de Tom Brady: “La decisión de terminar un matrimonio nunca es sencilla”

“Finalizamos nuestro divorcio”, dijo la exitosa modelo y empresaria Gisele Bündchen a través de sus historias de Instagram. La separación con Tom Brady es ya un hecho concreto. La exitosa modelo y empresaria le explicó a su público tanto en inglés como en portugués los hechos, destacando que aún separados seguirán unidos por sus hijos.

“Con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos, a quienes amo con todo mi corazón. Continuaremos compartiendo su crianza para brindarles el amor, el cuidado y la atención que merecen”, escribió.

La modelo fue honestar al explicar que el paso que han dado no fue sencillo, al contrario. Pero destacó que los acontecimientos los han llevado al distanciamiento, hecho que terminó provocando y consolidando la decisión de terminar con su matrimonio.

“La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre”, dijo Gisele.

Tom Brady, por su parte, dijo: “Solo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras vamos en busca de nuevos capítulos en nuestras vidas que aún no se han escrito”. La pareja se casó en el año 2009 y desde entonces siempre fueron considerados una de las más hermosas y solidas del mundo del deporte y del entretenimiento. Hay quienes afirman que su deseo de continuar con su carrera deportiva inició el principio del fin. View this post on Instagram A post shared by Tom Brady (@tombrady)

La estrella de los Bucaneros de Tampa compartió el siguiente mensaje en Instagram: “Llegamos a esta decisión de forma amistosa y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos. Fuimos bendecidos con niños hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos. Continuaremos trabajando juntos como padres para garantizar siempre reciban el amor y la atención que merecen”.

