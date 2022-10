Lionel Messi: autor de su biografía confiesa que Xavi Hernández y Joan Laporta sueñan con su regreso

Guillem Balagué, autor de ‘Messi’ (Libros Cúpula), consideró que la historia del astro argentino con el FC Barcelona “no se ha acabado”. Esto lo dijo en la presentación de la edición revisada y actualizada de la biografía autorizada por el capitán de la Albiceleste.

“Le ha ido mejor a Messi sin el Barcelona que al Barcelona sin Messi. El club azulgrana lleva dos años en la Europa League. Poco a poco se verá que el Barcelona necesitaba a Messi para hacer lo que está intentando hacer. Con su salida se han perdido acuerdos comerciales. Es una historia que no se ha acabado, por eso Xavi Hernández y Joan Laporta quieren que vuelva”, añadió el periodista en la Casa del Libro de la Rambla de Catalunya, en Barcelona.

La biografía se publicó por primera vez en 2014. Luego se actualizó por su autor, Guillem Balagué, periodista español que es colaborador de LaLiga TV, especialista de fútbol internacional para la BBC y que cubre la Champions League para la CBS Americana. Así, en la nueva edición se incluyen las historias del Mundial de Rusia 2018, la Copa América 2021 y sus últimos años en el club azulgrana, incluyendo su salida.

“Desde su salida, Messi y Laporta no han vuelto a hablarse, y esto es una señal de que se tienen que construir puentes. Hay gente por en medio que lo está intentando”, informó Balagué. De todas maneras, dijo que, de momento, “todo son palabras sobre una posible vuelta, no hay una estrategia detrás”. Y advirtió de que, “en el caso de que se quiera su regreso, habría que ponerse a trabajar ya mismo”.

Con respecto a la situación actual de Messi en el Paris Saint-Germain, Balagué aseguró que “él ahora está bien, a nivel estadístico es brutal y está haciendo cosas, como diseñar su casa, para estar aún más a gusto en París”. Aunque sus primeros meses en la capital francesa no fueron tan buenos. “Messi no estaba bien el año pasado. Él no quería irse del Barça, fue un golpe mental tener que irse de la que él considera su casa”, dijo Balagué.

