Anuel recibe fuertes críticas por su delgadez: “De lo que se salvó Karol G”

Anuel ha vuelto a ser noticia en las redes sociales luego de que saliera de su exclusivo Bugatti y se comprara un tanque de guerra. El cantante boricua del género urbano presumió de su nueva adquisición en las redes sociales, como es frecuente que lo haga. Sin embargo, su nuevo vehículo no fue lo único que llamó la atención del público: su delgadez también lo hizo.

En varios videos tipo selfie que el cantante grabó y compartió en sus historias de Instagram se le ve su rostro delgado y ante esto los usuarios de las redes sociales reaccionaron rápidamente por la manera en la que luce Anuel actualmente.

“Dios mío otro vídeo más y se desaparece”, “Que aproveche y se compre unas vitaminas vale”, “Esta flaco pero con carro nuevo”, “Que hombre más espantoso, de la que se salvó Karol G”, “Que aproveche porque ya casi desaparece”, “Salía más barato un tanque de proteína” y “Enfócate en tu salud que te ves deteriorado”, fueron algunos de los mensajes que el público dejó en la publicación que hicieron en la cuenta de Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’ al respecto.

Muchos otros de los mensajes que le dejaron al boricua en esta oportunidad tienen que ver con que las personas no entendieron lo que él decía. “¿Qué idioma es este? Que alguien me explique” y “Deberían poner subtítulos porque no se le entiende nada” fue parte de lo que le dijeron a Anuel.

En esos videos Anuel habló sobre su nuevo tanque de guerra. En el video que mostró el cantante en su feed de Instagram él detalló que este vehículo es “el primer tanque civil en la calle aprobado por los militares”.

En esa publicación el boricua recibió más de 11,400 comentarios. “El mejor Anuel, te lo mereces todo”, le dijo una de sus fans.

