Carolina Sandoval se disfraza de Spiderman y deslumbra con su figura en leggings, bailando bachata

Carolina Sandoval es la reina de la faja, pero es también dueña de una gran figura, que con este disfraz de Spiderman ha quedado a la vista del público. Con 48 años de edad, la venezolana es una de las grandes representantes del empoderamiento femenino, ya que no sólo incentiva y motiva las ambiciones de las mujeres que la siguen, sino que además las invita a abrazarse tal cual son.

La periodista y entretenedora se ha usado a sí misma como ejemplo, y lo ha hecho de múltiples maneras para darle entender a su público que todos tiene al alcance de su mano el éxito. Y la clave está a la vista de todos, no sólo se trata de talento, sino de constancia y trabajo ardúo y diario. Ya que Carolina se mantiene activa en sus plataformas digitales, incluso durante sus vacaciones, porque al final del día, su empresa, que es ella misma, no descansa.

Con el paso de los años, los fieles admiradores de Carolina Sandoval han entendido que ella no “habla del diente al labio”, sino que predica con el ejemplo, todo lo que dice lo hace y se pone así misma como “carne de cañón”, tanto para lo bueno como para lo malo.

Si “La venenosa” te dice que ames tu cuerpo y que abraces la sensualidad de éste, ella te enseña cómo hace ejercicio, cómo se viste con todo tipo de prendas, colores y texturas. Habla de su dieta, come delante de la cámara haciéndole ver a su público que ella no sólo te dice qué come, sino que te demuestra que lo que dice lo hace.

Te explica cómo se maquilla, se pone todos los trajes de baño y bikinis que a ella le gustan y atraen, dándole entender a todo aquél que la ve, que lo único que te diferencia de ella es la toma de decisión.

Si la mamá de Bárbara Camila y Amalia Victoria te cuenta que baila y disfruta sanamente en familia desde la comodidad de su hogar, entonces a sus fans les abre las puertas de su casa y les muestra que lo que dice lo hace. ¡Bien por Carolina Sandoval!

