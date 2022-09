Carolina Sandoval habla de su ansiedad: “Admitir que la tienes te hace más libre”

Carolina Sandoval ha vuelto a hablar sobre su ansiedad a través de los videos que publica en su cuenta de Instagram. La influencer venezolana aseguró que le pidieron hablar sobre este tema y ella así lo hizo, compartiendo su experiencia con sus seguidores.

Sandoval inició su video narrando que todos los días deben ser especiales y dedicandole unas palabras a las personas que sufren de ansiedad: “Hoy quiero yo decirte que nada en la vida es tan fuerte como para tumbarte, que nada en la vida te puede desequilibrar porque ni siquiera lo más grande del mundo que es perder a un ser querido te puede hacer dudar de que Dios es lo más grande que tenemos”, dice ella.

Sandoval habla de cómo el hecho de lograr hacer alguna actividad sin companía significa un gran logro, cuando se está teniendo ansiedad. “He vivido temporadas de ansiedad donde me he desbalanceado tanto hasta un punto de necesitar compañía. Cada vez que logro hacer algo sola, y por pequeño que les parezca, es un gran triunfo para una persona que sufre de ansiedad o que ha experimentado estas sensaciones desde hormigueo en las manos, que no puedes respirar, sensación de que te estas muriendo, ese escenario caótico que te lleva a pensar ‘¿será que hoy es el último día?’”, dice Sandoval durante el video en el que va caminando por el patio junto a la piscina.

Asimismo, en el texto que la venezolana compartió también detalla algunas palabras sobre lo que le ha tocado vivir durante la ansiedad que ha padecido y que hace unos meses reveló en un documental que está disponible en Youtube.

Ella allí asegura que admitir que se tiene ansiedad ayuda a ser más libre y que el hecho de pedir ayuda le parece un acto que ayuda a sanar.

“A lo largo de todo este asunto de vivir con ansiedad he visto cómo el admitir que la tienes te hace más libre, el pedir ayuda me parece el acto de humildad más sanador y el apoyarse en la gente que uno ama es una gran decisión”, escribió la venezolana para acompañar el video que tiene muchos comentarios de apoyo por parte de sus seguidores de Instagram, red social en la que está por llegar a los 3 millones de seguidores.

