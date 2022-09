Cuento de novela: hija de Carolina Sandoval, Bárbara Camila, por fin conoce al hijo de Ximena Duque

Carolina Sandoval contó a través de Instagram que tanto Ximena Duque, como ella misma, estaban emocionadas con la posibilidad de que sus respectivos hijos se conociesen. Esto nunca había pasado, hasta hace unas horas, en donde la casualidad pudo más que la intención de dos madres, ¿casamenteras?

Bárbara Camila y Cristan Carabias se conocieron en un salón de belleza. Carolina Sandoval recogió el momento exacto en que esto pasó a través de su cuenta oficial de Instagram y narró la situación con estas palabras: “¡OMG!, un encuentro de novela no organizado, pero muy anhelado, más por las mamás que por ellos mismos… by the way, ¡vean el momento de la sorpresa cuando Cristián y mi Barbie se ven por primera vez!”.

La reacción de los seguidores de Carolina Sandoval no se ha hecho esperar, y ya muchos están diciendo que estos dos hijos de famosos, hacen muy buena pareja. Hay que destacar que ellos también se han convertido en celebridades dentro de este mundo digital.

Bárbara Camila está siguiendo los pasos de su famosa y emprendedora mamá. Tiene además su propia empresa y goza de más de un millón de seguidores en Instagram. Cristan por su parte ya superó el medio millón de followers en Instagram. Para muchos el hecho de que estos dos jóvenes llegasen a congeniar, ahora que ya se conocen, sería como un sueño hecho realidad.

