El mensaje de apoyo de Toni Costa a Evelyn Beltrán tras pedir un alto a las acusaciones en su contra

Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, recientemente publicó una carta en la que pidió que se le dé un alto a todas las acusaciones que hay en su contra por la relación que mantiene con el bailarín y coreógrafo español y todos los rumores que han surgido por ese amor.

“Ya basta de decir que rompí un hogar, ya basta de decir que soy mala madre, ya basta de hacer el bullying cibernético. Ya basta”, fue parte de lo que escribió Beltrán, quien también señaló que las cosas tienen un límite y que la situación con ella se está saliendo de control.

Ante la carta de Beltrán, en la que directamente se refiere a los medios de comunicación, Toni Costa le respondió en los comentarios con un mensaje de apoyo. “Sabes mi amor que aquí estoy, aquí estamos juntos y sin soltarnos, cuantas más piedras quieran ponernos más firme y sólido se hace nuestro camino. Seguiremos siendo felices y sin hacer mal a nadie… i love you mi bombón”, le escribió el bailarín y coreógrafo español poco después de la declaración de su novia.

Muchos más comentarios de apoyo le llegaron a la mexicana tras esta carta que acompañó con la canción “La opinión es tuya”, de Farruko, El Alfa y DJ Adoni Ft La Perversa.

La mexicana recibió muchos más mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes desde el inicio han seguido su relación con Costa, ex pareja de Adamari López.

“Eres hermosa, comencé a seguirte por Toni y me encanta como eres y el amor que se tienen no le des importancia a gente que sus vidas están llenas de odio porque no son felices, hacen una bella pareja… me encantaría verlos llegar al altar”, le dijo una de sus seguidoras.

Cuando se hizo pública la relación de Evelyn Beltrán y Toni Costa ellos recibieron mensajes negativos por su amor. Había personas que recordaban a Adamari López, la ex pareja de Costa, y culpaban a Beltrán del fin de esa relación.

Sigue leyendo: Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, aparece con un anillo brillante y el público dice: “Se comprometieron”

A Toni Costa y Evelyn Beltrán les dicen: “Dime de qué presumes y te diré de qué careces” y ella sale en defensa de su amor

Evelyn Beltrán expresa su amor a Toni Costa: “Qué bonito es nuestro amor”