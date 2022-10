Jenicka López, hermana de Chiquis Rivera, presume nueva imagen con minifaldas y vestidos de cuero

Jenicka López es hija de Jenni Rivera y en la industria del entretenimiento y la moda es además conocida por ser modelo de talla grande. En la actualidad Jenicka ha estado en la agenda mediática por su cambio drástico de apariencia. La joven hermana de Chiquis Rivera decidió realizar un cambio drástico y ahora luce un cuerpo mucho más esbelto y estilizado.

Como modelo también ha presentado su primer colección de ropa con la marca SHEIN. Ante la respuesta que ha tenido el público a este lanzamiento, Jenicka ha reaccionado con estas palabras: “¡Muy agradecida por el amor y la respuesta a mi primera colección con SHEIN! Una colección hecha con amor y fiel a mi estilo. ¡No podría haberlo hecho sin mi increíble equipo @sirrickky @tonywonderhandsss @makeupbygilly y mi manager, por realmente cumplir y hacer realidad este sueño! Y todo el equipo y modelos de Shein que trabajaron tan duro”.

Aquí te compartimos el link en el que puedes encontrar todos los diseños en los que ha colaborado la joven hija de Jenni Rivera. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

Lo anterior la ha motivado, aún más, a seguir emprendiendo y trabajando. Actualmente no sólo modela y es la cara de toda una colección de ropa, sino que además como empresaria ha lanzado velas, tres esencias con las que le rinde honores, además, a sus tres sobrinos. View this post on Instagram A post shared by JENICKA • LOPEZ (@jenicka_lopez)

