Así luce la mansión de Belinda en Ciudad de México

La cantante Belinda ha abierto las puertas de su mansión en Ciudad de México y ha presumido de los muchos lujos y comodidades que hay en su interior.

La exnovia de Christian Nodal recibió en su casa al reality show ‘Divina Comida’, en el que se compite por quién es el mejor anfitrión.

El lugar llama la atención inicialmente por su gran tamaño distribuido en dos plantas con vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. También hay grandes pasillos con paredes de cristal que permiten que el lugar esté iluminado con luz natural.

Además de eso, al entrar a la propiedad llama la atención la gran cantidad de obras de arte que hay. Cuando se le dijo que la casa parecía un museo, ella respondió: “Me gusta mucho el arte. Me gusta sentirme como en una galería”.

Además de pinturas y esculturas de gran valor, la casa también está decorada con varias fotografías de diferentes tamaños. En ellas se puede ver a su abuela, a ella de pequeña y a otros muchos seres queridos.

La foto de su abuela está en la segunda planta y ella se ve a su abue muy feliz al lado de una foca. Belinda acota “Ella es la mayor obra de arte. Me gusta este foto porque la recuerdo así, siempre muy feliz”.

Sobre la cantidad de fotos que hay en el lugar, explica: “Para mí la familia es lo más importante y por eso me gusta tener fotografías. No hay una sola persona que ame que no esté en esta casa en una fotografía”.

La cantante también confesó que uno de sus espacios favoritos es el jardín, al cual llama ‘Jardín mágico’. Cuenta que en ese lugar ha compuesto canciones y que también le gusta mucho regar las plantas.

Belinda mostró también su cocina, la cual tiene alacenas de madera clara, una isla central, encimeras color blanco y electrodomésticos de alta gama de acero inoxidable.

