El Awards 2022: Edwing D’Angelo -Diseñador de modas

Edwing D’Angelo decepcionó a toda su familia cuando les dijo que dejaría su prometedora carrera de leyes por la de diseñador de modas. Le dijeron que si cinco generaciones en su natal Buenaventura, Colombia, nunca habían logrado trascender con el oficio, ¿por qué con él tendría que ser diferente?

Y así, de buenas a primeras, lo echaron de la casa.

“Yo siempre he sido un ser de pasiones”, dijo D’Angelo, ahora un reconocido y respetado creador en el mundo de la moda. “Me gusta hacer las cosas que realmente me gustan, no por un interés financiero, [porque] me iba bien con los abogados, pero no veía un futuro satisfactorio”.

Así que, a pesar de la oposición familiar, decidió correr el riesgo, y con los ahorros que logró durante su trabajo en las oficinas de abogados, D’Angelo abrió su primera boutique, un suntuoso local ubicado en el Harlem que bien podría haber encajado en la Quinta Avenida.

“Pero pagué la novatada”, dijo el diseñador.

La inexperiencia y no estar asociado con las personas indicadas hicieron fracasar el negocio. Perdió unos 150 mil dólares, pero ganó una enseñanza: “perder para aprender no es perder”.

Lejos de desanimarse por esa amarga situación, D’Angelo persistió. En lugar de seguir con un plan tan ambicioso, abrió pequeños locales en centros comerciales dedicados a la moda. En dos ocasiones, las tiendas cerraron por motivos ajenos a él.

Luego continuó con su propio taller, donde vendía sus modelos a clientes particulares. Hasta que, casi veinte años después de su primer intento, decidió volver a abrir un local tal y como él lo había visualizado. Pero tenía que ser en su querido Harlem, donde se crió desde que llegó de Colombia a los 13 años.

Así fue como hace año y medio inauguró Edwing D’Angelo Atelier, una boutique de dos mil pies cuadrados donde tiene una espectacular sala de exhibición y un taller de alta costura.

Ya desde antes de esta nueva aventura, D’Angelo era una cara constante en las portadas de prestigiosas revistas de moda y, lo más importante, ya había participado en la codiciada Semana de la Moda de Nueva York.

Su ascendente y exitosa carrera cambió la percepción que tenía de él su familia. Ahora, como bien lo explica el diseñador, “pasé de ser la oveja negra a la joya de la familia”.