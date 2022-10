Jake Paul le mandó un contundente mensaje a Canelo Álvarez tras derrotar a Anderson Silva

El youtuber y boxeador Jake Paul se impuso este sábado por decisión unánime (78-73; 77-74; 78-73) sobre el veterano Anderson Silva, y mantiene así su invicto de seis peleas.

La victoria incrementó su confianza y ambición sobre el cuadrilátero, y mientras festejaba el triunfo le mandó un mensaje al pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, y a Nate Díaz.

“Mucha gente seguirá diciendo que no puedo ir contra los mejores, pero es parte de la vida. Yo quiero a Nate Dóaz, fue a decir muchas cosas. Deja de huir y deja de ser una perra, no puedes, deja de hablar. Puedo ganarle al Canelo, cualquiera, quien sea en cualquier lugar“, dijo Álvarez.

Además, Jake Paul le dio gracias a Anderson Silva por motivarlo a alcanzar todos sus sueños en el mundo del boxeo.

“Es un momento que no puedo creer, primero gracias a Anderson porque me ha inspirado y no hubiera peleado este año. Toda esa gente que está viendo, vean es un hombre de más de 40 años y se pueden cumplir los sueños. Yo he trabajado mucho, a los 13 años visualicé esto y lo estoy cumpliendo”, dijo.

El combate entre Paul y Silva estuvo bastante equilibrado, hasta el octavo y último asalto, cuando las acciones se inclinaron a favor de Jake, luego que mandara a la lona al brasileño tras un poderoso golpe.

Le puede interesar:

“¿Por qué no?”: Jake Paul confirmó que habría interés en enfrentar a su hermano Logan Paul en el ring [Video]

ExNBA Dwight Howard y una atrevida confesión a Jake Paul: “He tenido sexo muchas veces con mi capa de Superman puesta”

Jake Paul vuelve a atacar a Canelo Álvarez, esta vez al dejarlo fuera del Top 10 de los mejores libra por libra del boxeo