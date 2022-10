Ex novias y amigos del príncipe Harry se negaron a contribuir para el libro de sus memorias

La publicación de las memorias del príncipe Harry ya cuenta con escándalos tras darse a conocer que las ex parejas y amigos del Duque se negaron a brindar información para el desarrollo del texto.

El diario The Sun dio a conocer que una fuente les dijo que tanto amigos como ex parejas del Duque de Sussex, pero la mayoría de ellos, no quisieron hablar con el escritor fantasma JR Moehringer para la elaboración del libro “Spare”, por lo que se requirieron de varias versiones para que los editores lo aceptaran.

“Harry se acercó, pero sus amigos y ex novias fueron educados y le dijeron que lo pensarían, pero finalmente la mayoría dijo que no“, indicó la fuente al medio citado.

Las personas que recibieron la petición se habrían sorprendido por el interés en la exposición de información íntima en relación al príncipe Harry, ya que se les había prohibido hablar con los medios sobre este tipo de temas.

El próximo libro del príncipe Harry, titulado “Spare”, verá la luz el 10 de enero de 2023 y se sabe que cuenta con una extensión de 416 páginas donde se revelarán aspectos como la pérdida de su madre, la princesa Diana, y momentos importantes de su infancia.

