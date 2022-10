Nueva York pagará a dos hombres absueltos por el homicidio de Malcolm X $36 millones por haber sido acusados injustamente

Dos hombres que fueron absueltos por el homicidio de Malcolm X en 1965 recibieran un acuerdo de 36 millones de dólares tras presentarse demandas en su nombre contra la ciudad y el estado de Nueva York.

La ciudad de Nueva York acordó pagar 26 millones de dólares para resolver la demanda presentada en nombre de Muhammad Abdul Aziz y Khalil Islam. El segundo fue exonerado póstumamente por el homicidio. Por su parte, el estado de Nueva York también acordó pagar 10 millones de dólares adicionales.

Un vocero del Departamento de Justicia de la ciudad de Nueva York le informó al medio ABC News el domingo que el acuerdo “brinda cierta medida de justicia a las personas que pasaron décadas en prisión y cargaron con el estigma de haber sido acusadas falsamente de asesinar a una figura icónica”.

“Con base en nuestra revisión, esta oficina respalda la opinión del exfiscal de distrito de Manhattan, Vance, quien afirmó, con base en su investigación, que ‘hay una conclusión final: el Sr. Aziz y el Sr. Islam fueron condenados injustamente por este crimen'”, agregó.

El abogado que representa a Aziz e Islam, David Shanies, confirmó los términos del acuerdo.

El acuerdo se da luego de que Aziz y el patrimonio de islam demandasen a la ciudad de Nueva York el 14 de julio, en busca de 40 millones de dólares por el enjuiciamiento malicioso, negación de los derechos del debido proceso y mala conducta del gobierno.

Asimismo, Aziz y el patrimonio de Khalil Islam presentaron dos demandas civiles multimillonarias en diciembre de 2021 dirigidas al gobierno del estado de Nueva York.

Muhammad Aziz, man exonerated in killing of Malcolm X sues NYC pic.twitter.com/vCSwBWuQq2 — In Context (@incontextmedia) July 18, 2022

El entonces fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance, anuló las condenas de Muhammad Aziz, de 84 años, y el coacusado Khalil Islam en noviembre de 2021, en lo que dijo “evidencia recién descubierta y la falta de divulgación de evidencia exculpatoria”.

“Muhammad Aziz y Khalil Islam fueron condenados y encarcelados injustamente durante décadas, 42 años entre ellos, como resultado de la escandalosa mala conducta del gobierno y las violaciones de sus derechos constitucionales”, dijo Shanies en julio.

“La justicia retrasada durante demasiado tiempo es justicia denegada. El Sr. Aziz acaba de cumplir 84 años y el Sr. Islam murió trágicamente antes de que se limpiara su nombre”.

Aziz, quien fuera veterano de la Marina de los Estados Unidos y padre de seis hijos, tenía 26 años cuando fue detenido por el asesinato de Malcolm X en el año 1965, enfrentó una condena de 20 años en la cárcel.

Fue puesto en libertad condicional en 1985, dos años más tarde, Islam también fue liberado tras cumplir 22 años de prisión. Cada uno apeló sus convicciones y siempre mantuvieron su inocencia. Islam falleció en 2009 a los 74 años. Su patrimonio presentó un reclamo relacionado.

Los dos hombres pertenecían a la Nación del Islam y eran miembros de la mezquita #7 de Malcolm X en Harlem.

El asesino confeso de Malcolm X, Talmadge Hayer, quien fue capturado en la escena del crimen, testificó en su juicio que Aziz e Islam no estuvieron involucrados en el homicidio.

A finales de la década de los 70, Hayer firmó una declaración jurada en la que nombraba a otros cuatro hombres que, de acuerdo, estaban relacionados con la planificación y ejecución del homicidio.

No obstante, el caso no se reabrió hasta que se renovó el interés en el caso en el año 2020 tras el lanzamiento de “¿Quién mató a Malcolm X?”, un documental de la plataforma de streaming Netflix que sigue el trabajo del historiador independiente Abdur-Rahman Muhammad, quien pasó muchos años investigando el asesinato.

“Después de haber visto el documental de Netflix. Pensé que había suficiente para ver esto”, expresó Vance a “Soul of a Nation Presents: X/onerated – The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice” de ABC News, que se emitió en Hulu en el mes de febrero.

El fiscal de distrito Vance se disculpó el año pasado en nombre de la policía de Nueva York y el FBI denominándolas “violaciones graves e inaceptables de la ley y la confianza del público”.

Aziz habló sobre la condena injusta y el trauma del racismo sistémico en su primera entrevistas en “Soul of a Nation” de ABC News.

“Si Dios está de tu lado, no importa quién esté en tu contra. Dios está de mi lado”, dijo Aziz en la entrevista que se transmitió en febrero.

Lea también: