Padre de Framber Valdez finalmente lo ve lanzar en el Minute Maid Park y el zurdo no escondió su orgullo

Todo jugador que debuta en el béisbol de las Grandes Ligas siempre tiene un sueño y ese es que sus padres los vean defender un uniforme de algún equipo de Las Mayores en algún encuentro de la temporada regular, siendo este uno de los momentos más especiales para ellos y para toda la organización cuando se trata de una figura importante.

En el caso de Framber Valdez, es considerado uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas y eso lo ha demostrado en cada encuentro a sus fanáticos y a la directiva sideral. También, su madre Santa Delfina, ha visto a su hijo brillar presencialmente en cada una de sus presentaciones en el Minute Maid Park desde hace dos años.

Su padre José Antonio Valdez, no había tenido la oportunidad de apoyar al zurdo en vivo, ya que ha tenido miedo a montarse en un avión. Sin embargo, ese temor ha quedado en el pasado después de trasladarse de República Dominicana a Houston para el segundo juego de la Serie Mundial en donde su hijo brilló en el montículo.

“Me siento muy agradecido. Contento, pero muy contento de lo que logró y orgulloso de todo lo que ha hecho para estar aquí en la Serie Mundial”, comentó José Antonio Valdez.

Usted y tenga para Framber Valdez. ¡Ovación en Houston para el dominicano! 👏👏👏#SerieMundial pic.twitter.com/qIGXnwyG0R — LasMayores (@LasMayores) October 30, 2022

“Espero que me hayan visto. Pero me sentí bien al saber que ambos estaban para ver este partido. Me siento muy orgulloso de tener a mi papá ahí, especialmente porque llegó un momento en el que no quería venir por su miedo a volar”, declaró Framber Valdez.

Para el segundo mejor abridor de los Astros de Houston es muy especial tener presente a sus padres en un encuentro que fue muy importante para él, no solo por tratarse de una más en su carrera en una Serie Mundial. Sino que condujo a su equipo a igualar la serie, ganó su primer juego en un Clásico de Otoño frente a sus padres.

“Mi mamá, es diferente. Lleva dos años aquí. A ella no le da miedo. Pero el tener a mi papá aquí me dio un poco más de fuerza, y especialmente porque sólo me había visto por televisión, también a muchachos como José Altuve, Alex Bregman, Jeremy Peña. Ahora puede vernos en persona. Lo valoro bastante”, finalizó el serpentinero.

De esta manera, Valdez ya cumplió dos de sus sueños más importantes, ahora buscará cerrar con broche de oro su temporada con un anillo de Serie de Mundial. Pero para lograr esto, los Astros de Houston deberán evitar un nuevo campanazo de Phillies de Philadelphia.

