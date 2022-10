El dominicano Framber Valdez buscará su primera victoria en una Serie Mundial

Framber Valdez fue uno de los mejores lanzadores de los Astros de Houston en la temporada regular detrás de Justin Verlander, quien hasta ahora es el principal candidato para el Premio Cy Young de la Liga Americana, aunque el veterano derecho fue bateado con mucha facilidad por parte de la ofensiva de los Phillies de Philadelphia.

En el caso del siniestro dominicano, buscará también su primera victoria en un Clásico de Otoño, después de que en la edición del 2021 no pudiera evitar la emboscada de los bates de los actuales campeones, Bravos de Atlanta.

Valdez, terminó la Serie Mundial del año pasado con marca de 0-1 con una elevada efectividad de 19.29; todo esto después de permitir cuatro vuelacercas en cuatro entradas dos tercios de labor hasta después de abrir el quinto compromiso.

Según Las Mayores, Valdez reiteró que ha madurado lo suficiente para afrontar este tipo de aperturas con toda la calidad posible y así evitar volver a repetir los resultados negativos de la edición en donde perdieron con los Bravos de Atlanta.

Con respecto a esta emociones, el mánager de los Astros de Houston, Dusty Baker; ha querido mostrarle su apoyo a cada uno de ellos debido a que todo jugador del béisbol de las Grandes Ligas sueña con estar en el Clásico de Otoño.

Por otra parte, con respecto a sus números en la actual postemporada, el latinoamericano (1-0), 1.42 de efectividad; nada mal para un lanzador que tuvo el récord de salidas de calidad en la campaña regular con los siderales.

“Lo digo con seriedad. Cómo evitar la emoción. Algo que has visto y aspirado a conseguir desde que eras niño. Como Hank Aaron me dijo: ‘Está bien ponerse nervioso, pero no hay que tener miedo”, comentó Dusty Baker.

De esta manera, solamente se deberá esperar al momento en que Valdez se suba al montículo una vez más en el Minute Maid Park para tratar de conducir a su equipo a igualar la serie y seguir en píe en la búsqueda de un nuevo anillo.

