Subway busca lucirse con sándwiches gratis en el Día Nacional del Sándwich

Quienes son fanáticos de los sándwiches hoy debe ser un gran inicio de semana, ya que Subway anunció que regalará 10,000 subs de un pie de la Serie Subway para quienes son viajeros aéreos que se sitúan en el asiento del medio por ser el Día Nacional del Sándwich en un nuevo sorteo.

Con la demanda de viajes aéreos alcanzando niveles récord antes de la temporada de viajes de vacaciones, Subway está buscando que los viajeros puedan tener alguna recompensa y se sientan privilegiados por ocupar el denominado “asiento sándwich”.

Los participantes pueden visitar el sitio y cargar una foto de ellos mismos volando en el asiento del medio el 3 de noviembre de 2022, para tener la oportunidad de ganar una de las 10,000 tarjetas de regalo electrónicas que se pueden usar para comprar su Subway Series favorito.

De acuerdo con la compañía, el sitio de presentación está abierto desde las 12:00 a.m. ET del 3 de noviembre de 2022 hasta las 11:59 p.m. ET del 4 de noviembre de 2022, por lo que los interesados no deben perder esta oportunidad.

“Desde nuevos ingredientes y sándwiches hasta experiencias divertidas y gratificantes, siempre estamos buscando nuevas formas de sorprender y deleitar a nuestros huéspedes”, dijo Carrie Walsh, directora de marketing global de Subway.

“Todos hemos experimentado un viaje en el asiento tipo sándwich, por lo que ofrecer deliciosos recorridos gratuitos de la Serie Subway es la manera perfecta de celebrar los sándwiches y nuestro nuevo menú y proporcionar un poco de alivio a los viajeros aéreos en asientos tipo sándwich”.

Los amantes de los sándwiches que no viajen el Día Nacional del Sándwich aún pueden celebrar en Subway con una promoción especial en los exclusivos sándwiches de un pie de Subway.

A partir del 1 de noviembre, los huéspedes pueden comprar cualquier sub de un pie de largo y obtener uno gratis con el código de promoción FLBOGO en Subway.com o la aplicación de Subway.

La Serie Subway, presentada en julio, ha brindado una gama completamente nueva de 12 sándwiches exclusivos ordenados por nombre o número, lo que permite a los clientes detenerse y relajarse mientras los chicos que atienden la sucursal se encargan del resto.

La Serie Subway marcó el mayor cambio en el menú de la compañía y la experiencia de pedido en sus casi 60 años de historia y el siguiente paso en el viaje de transformación de Subway, que comenzó en 2021.

También te puede interesar:

–Burger King rediseñará sus restaurantes para el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare II