Ángela Aguilar, Danna Paola y Mon Laferte, forman parte del álbum póstumo de Juan Gabriel ‘Los Dúo 3’

Estrellas como Danna Paola, Mon Laferte, Lasso y Ángela Aguilar se encuentran entre las colaboraciones con Juan Gabriel que forman el álbum ‘Los Dúo 3’, el cual será verá la luz el próximo 11 de noviembre.

Este martes se dieron a conocer los temas y los artistas que conforman el primer álbum póstumo de Juan Gabriel, donde canciones como “Por Qué Me Haces Llorar”, “Yo No Nací Para Amar” y “De Mí Enamórate” formarán parte de la tercera entrega del formato que dejó el “Divo de Juárez”, titulado ‘Los Dúo’.

Mediante un comunicado se dio a conocer que el proyecto discográfico contará con 14 canciones, además se reveló la portada del mismo y las ligas para pre guardar el álbum en plataformas digitales.

El exponente de la música mexicana fue acompañado por cantantes como Gloria Trevi, Pepe Aguilar, Luciano Pereyra, John Fogerty y La Adictiva.

La lista de canciones, y sus respectivas colaboraciones, que contendrá el álbum póstumo es la siguiente:

1. “Déjame Vivir” dueto con Anahí

2. “Por Qué Me Haces Llorar” dueto con Gloria Trevi

3. “Cada Vez Y Cada Vez” dueto con Pepe Aguilar

4. “De Mí Enamórate” dueto con Danna Paola

5. “He Venido A Pedirte Perdón” dueto con Mon Laferte

6. “Have You Ever Seen The Rain” dueto con John Fogerty

7. “Nada Más Decídete” dueto con Ángela Aguilar

8. “Luna Tras Luna” dueto con George Benson

9. “Yo No Nací Para Amar” dueto con Lasso

10. “Venecia Sin Ti” dueto con Charles Aznavour

11. “Te Doy 8 Días” dueto con La Adictiva

12. “Déjame” dueto con Luciano Pereyra

Cabe recordar que los discos ‘Los Dúo’ y ‘Los Dúo 2’ fueron alabados por la crítica, por canciones como “Ya No Vivo Por Vivir” con Natalia Lafourcade o “Yo Te Recuerdo” con Marc Anthony. El segundo de estos álbumes obtuvo dos premios Latin Grammy en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional en 2017.

Los temas “Déjame Vivir” dueto con Anahí y “Ya” dueto con Banda El Recodo ya se encuentran disponibles en plataformas digitales.

