Mattel lanzó línea especial de muñecas Barbie para celebrar el Día de Muertos en este 2022

Una vez más, Mattel se ha unido a la celebración del Día de Muertos y para este 2022 lanzó una edición especial y de colección de las muñecas Barbie, misma que fusiona elementos de la cultura mexicana con los característicos de esta celebración.

La Barbie especial para el Día de Muertos de este año fue creada en colaboración con el diseñador mexicano Benito Santos, quien se encargó de crear la vestimenta especial de esta muñeca, cuyo cabello color castaño viene entrelazado en una trenza que forma una corona y con el rostro pintado como una catrina.

En entrevista con Milenio, Benito Santos indicó que para la creación del traje de esta Barbie especial para el Día de Muertos su fuente de inspiración es su propio pueblo, Tepehuaje de Morelos, el cual hoy, gracias a Mattel, está siendo conocido en todo el mundo.

Esta Barbie de colección también lleva el nombre de su diseñador, quien también retomó algunos elementos de su niñez y la festividad del Día de Muertos y lo importante que esta era para sus abuelas, a quienes también ahora honra en su ofrenda y sobre todo, con esta muñeca.

“En mi pueblo siempre se visita el panteón, se ponen ofrendas, se hace altar de muertos; va muy ligado a la religión. Se hace una celebración a los que ya no están, de muchas maneras, honrando la memoria, mi familia lo hace. Y ahora esta muñequita va a tener un lugar muy especial en ese altar. En mi taller sigo esa tradición que no debe morir, invito a mi gente a montar un altar. Haber crecido en un pueblo me permite darme cuenta de toda la riqueza que tenemos en México”, comentó Santos en entrevista para el medio citado anteriormente.

El diseñador mexicano optó por un traje charro para esta Barbie especial de Día de Muertos, en color negro, con detalles blancos y carmesí. La falda tiene un corte de sirena y posee una chaqueta de bolero cortada, inspirada en algunas de las costumbres y símbolos de la fiesta.

“Me encantó porque cuando me hablaron de plasmar lo que es México para mí en Día de Muertos, me emocionó demasiado. Pensé: ‘Muchísima gente en el mundo (porque es una muñeca internacional) a lo mejor le va a preguntar a sus papás, ¿por qué se celebran eso en México?’. Y los mexicanos que viven fuera podrán contarles a sus hijos esto que es nuestra riqueza y tradiciones” dijo el diseñador mexicano. View this post on Instagram A post shared by Barbie (@barbie)

“Soy un hombre que vive para la mujer y diseña para ella, pero también soy muy fanático del cine de oro, me encanta ver a Dolores del Río con un rebozo y unas trenzas, también me fascina ver a María Félix con aretes de filigrana, traigo esa influencia”, agregó Santos en charla para UNOTV.

La llamada “Benito Santos X Barbie Doll” tiene un precio de $100 dólares.

Y también, para este 2022, Mattel sacó una versión de Barbie y de Ken con toda la caracterización del Día de Muertos, tal y como lo ha hecho en los 3 años anteriores. Ella tiene un hermoso vestido púrpura bordado en el frente, acompañada de unos tacones en color azul y una diadema de flores de cempasúchil rosas, y él trae un atuendo de charro, en donde se aprecia una calavera dorada en el corbatín. View this post on Instagram A post shared by Barbie (@barbie)

Cada uno de ellos tiene un precio de $80.

