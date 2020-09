Barbie presenta una segunda muñeca alusiva a su colección de Día de Muertos

La semana pasada Mattel anunció su nueva colección de muñecas. La compañía de juguetes presentó a la segunda muñeca Barbie de la colección Día de Muertos.

La nueva muñeca porta un vestido de encaje rosa claro con una capa de diseños florales y bordados con esqueletos.

Usa una corona con manos de esqueletos que sostienen unas rosas y caléndulas en su cabello y su cara está pintada con un diseño tradicional de calavera, una verdadera catrina.

Barbie celebrates the time-honored tradition of #DiaDeMuertos with a new collectible doll honoring the symbols and rituals of the holiday. https://t.co/xHEXkYiPJa pic.twitter.com/FvKA0OCIBz

— Barbie (@Barbie) September 2, 2020