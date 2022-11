¿Se retira? Toni Kroos declaró que no sabe qué pasará con su futuro, pero afirmó que no jugará en otro club

Real Madrid ha sido uno de los clubes que ha disfrutado de un mediocampo de élite en la última década, todo gracias a la presencia de Casemiro, Luka Modric y el alemán Toni Kroos. Claro está, de este trío de estrellas solamente queda el croata y el teutón.

Si hablamos de Kroos, ha sido considerado el mejor de su posición de principio a fin. Además de que su presencia en el once le ha dado al Real Madrid mucha solidez. Pero como toda historia, siempre tiene un final y el del alemán está cada vez más cerca.

A pesar de esto, el internacional teutón no ha ampliado su contrato con los merengues, siendo este un punto de temor en la hinchada madridista. Sin embargo, ha dejado claro que pase lo que pase, no jugará en otro club.

“Yo estoy muy bien, me siento bien físicamente. Sobre mi renovación estoy muy tranquilo. Ni yo se que va a pasar. Decidiremos antes de marzo, para que no se pongan nerviosos. ¿Hasta cuándo puede jugar? ¡Buen intento! Con mi niño puedo jugar hasta los 50. Repito lo mismo que dije en la anterior respuesta”, comentó Toni Kroos en rueda de prensa.

🤍 Toni Kroos quiere decir adiós al futbol como jugador del Real Madrid.



👋 No piensa en jugar más para otro equipo. pic.twitter.com/mZ1gfELagp — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) November 1, 2022

“Yo estoy muy bien, me siento bien físicamente. Sobre mi renovación estoy muy tranquilo. Ni yo se que va a pasar. Me voy a retirar aquí, lo que no se es cuando. No hay nada nuevo”, finalizó el centrocampista alemán.

Lo único positivo, es que el estelar futbolista confirmó que no defenderá a otro club que no sea el Real Madrid. Es algo que puede tranquilizar a sus fanáticos de cara a lo que será el finalizar la presente temporada.

Lo que si está claro, es que Florentino Pérez se ha encargado de fichar a jugadores con el suficiente talento para lo que será el adiós más temprano que tarde de Luka Modric y como ya se mencionó, Toni Kroos.

