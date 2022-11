Chyno Miranda: No le dieron de alta

En el día de ayer, 1 de noviembre, comenzó a correr una versión que decía que Chyno Miranda saldría de la clínica de rehabilitación en donde se encuentra internado desde diciembre del 2021, incluso que la familia del cantante demandaría al centro de saludo por no permitirle visitas, entre otras cosas.

Antes esta denuncia, decidimos investigar qué hay de cierto en todo esto y, hasta el momento de escribir este artículo, a Chyno Miranda no le dieron el alta, ni la familia demandó a ‘Tía Panchita’, la clínica de rehabilitación donde se encuentra internado el cantante desde hace casi un año.

Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo está la salud del Chyno? ¿Qué hay de cierto sobre los supuestos maltratos que habría recibido en el centro? ¿En qué condiciones está siendo atendido? ¿Los familiares, es decir su madre y su prima, no pueden ya visitarlo? ¿Qué papel juega en todos esto su actual novia, Astrid Falcón? A continuación todas las respuestas.

Como te dijimos, decidimos iniciar una investigación consultando a varias fuentes que están dentro del entorno más cercano de Chyno, y también con quienes aseguran que buscan ayudarlo a que se haga justicia.

ESTO FUE LO QUE SE DIJO SOBRE LA SUPUESTA DEMANDA Y DADA DE ALTA:

El show de televisión venezolana, ‘Sábado en la Noche’, compartió la siguiente información que desató una repetición de varios medios asegurando lo mismo:

“Extraoficialmente se conoció que este 1 de noviembre, le darían de alta a Chyno Miranda, quien estuvo recluido desde diciembre de 2021 en una clínica de rehabilitación en La Florida, Caracas, en donde no le permitían las visitas ni el contacto con sus familiares. Por este motivo, sus allegados impondrán una querella en contra del centro médico por incurrir en hechos que fueron en contra de la voluntad del cantante venezolano y sus familiares”.

CHYNO SEGUIRÁ INTERNADO:

Según lo que pudimos averiguar, te podemos confirmar, de manera extraoficial, que Chyno Miranda seguirá internado en el mismo centro donde está actualmente, que en este casi año, aunque de una manera lenta, habría tenido una evolución en su estado de salud muy favorable. Habría recuperado gran parte de la movilidad, y dominio de su cuerpo, subió unas cuantas libras, y su atención y nivel de concentración estarían avanzando.

¿Recibe o recibió maltratos en la clínica? Recordemos que, en exclusiva ‘Chisme No Like’ mostró un video en donde se lo veía comiendo solo e incluso aseguraron que había sido castigado retirándosele el refresco y los dulces.

Lo que pudimos averiguar con ex empleados de ‘Tía Panchita’, es que Chyno no es maltratado en el centro, pero sí recibe el mismo trato que el resto de los pacientes. Recordemos que en ese lugar se atienden diferentes tipos de condiciones, desde ex adicciones, hasta problemas motrices y/o mentales.

¿Fue castigado Chyno? Según nuestra fuente no es un castigo, aunque pueda entenderse así, sino que sería parte del tratamiento de entender el proceso de ‘acto-consecuencia‘, en pacientes que están reaprendiendo después de haber sufrido un daño cerebral como el caso del cantante.

“Uno de los tratamientos es justamente volver a enseñarle a los pacientes como si fueran niños de nuevo, si tu haces algo incorrecto, te quitan lo que te gusta, para que a la próxima lo pienses y entiendas la consecuencia“, nos explicó este ex empleado.

¿Los familiares pueden visitar a Chyno? Sí, por el tipo de tratamiento, solo una vez por semana pueden verlo en persona. Su madre y su prima, quien está a cargo de Miranda, comparten con él el día de visitas.

Aunque solo una vez por semana pueden estar físicamente con él, sí pueden tener comunicación diaria a través de mensajes o llamados telefónicos.

¿En qué condiciones está viviendo y siendo atendido? Como la de cualquier paciente de ese centro de rehabilitación. La diferencia está en el tipo de tratamientos que recibe y no en quién es el paciente.

Recordemos que luego de contagiarse de COVID-19, el cantante presentó un cuadro de neuropatía periférica, lo cual le afecta los nervios que mezclado con su estado normal de ansiedad lo tendrían con problemas motrices, y del habla, entre otras cosa.

Porque la neuropatía periférica es una consecuencia del daño a los nervios que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal, conocidos como nervios periféricos. Este tipo de nervios son los encargados de enviar información sensorial al sistema nervioso central y desde el cerebro y la médula espinal hacia el resto del cuerpo.

La rehabilitación para este tipo de casos requieren de terapias diarias tanto físicas, de destreza mental, como psiquiátricas. Aunque aún algunos medios aseguran que el centro en donde se encuentra es del estado, lo cierto es que es privado y el costo mensual sería de unos hasta 7 mil dólares con los tratamientos extras.

Recordemos que en junio, amigos y colegas se juntaron para hacer un festival que llamaron ‘Todos Somos Chyno’, en donde se recaudaron más de 80 mil dólares para pagar justamente sus tratamientos e internación.

Como te dijimos arriba, personas de su círculo más íntimo nos confirmaron que los avances han sido lentos pero progresivos, que ha subido de peso, su habla es más clara y pausada, y su conexión a la hora de comunicarse es más fluida.

¿HABRÁ DEMANDA A LA CLÍNICA Y TRASLADO?

Chyno cumplirá el próximo diciembre un año de internado en el mismo centro de rehabilitación, como te contamos no fue dado de alta y la familia no estaría pensando en demandar pero, detrás de todo este nuevo rumor que corre por algunos medios desde ayer hay algo.

Según pudimos saber de manera extraoficial sí estaría la intención de cambiarlo de establecimiento y hasta la posibilidad de una demanda, pero no de parte de la madre o la primera, quienes son las personas más cercanas a Chyno, sino que quien querría llevarlo a otro lugar sería su actual novia Astrid Falcón, quien le habría pedido ayuda al estratega de comunicación y encargado de marketing político Irrael Gómez.

La intención sería, mediante la vía judicial, lograr la potestad para hacerse cargo de la decisión sobre el camino a seguir con los tratamientos y la vida de Chyno. Nosotros nos comunicamos con Irrael para saber qué había de cierto en que él estaba detrás del posible traslado de Miranda para una supuesta mejor clínica.

“Sí efectivamente, lo importante ahora es su salud y su vida. Muchas gracias por estar pendiente . Yo soy un hombre de ley, estamos esperando que los organismos competentes se pronuncien… ¡Justicia!”.

Por lo que, en este momento la salud de Chyno seguiría bajo el mismo tratamiento, mientras fuera de su internación, habría una parte que quiere que siga en el mismo lugar, su madre y su prima. Y la otra parte estarían buscando sacarlo de ahí y llevarlo a otro establecimiento.

Te seguiremos informando.

MIRA AQUÍ LA ÚLTIMA CANCIÓN QUE GRABÓ CHYNO ANTES DE INTERNARSE:

