Chyno Miranda se habría escapado de la clínica de rehabilitación donde estaba internado en Caracas

El cantante Chyno Miranda desde hace algunos meses viene atravesando ciertas complicaciones en su salud. Además, habría sido internado en una Clínica de Rehabilitación de Drogas y Alcohol ‘Tía Pancha’ ubicado en la Alta Florida, Caracas, lugar donde presuntamente su prima Yarubay Zapata Pérez lo habría llevado.

Sin embargo, la situación para el venezolano posiblemente dio un giro inesperado, debido a que supuestamente se escapó del sitio donde llevaba meses ingresado. No obstante, solo habría avanzando muy poco, pues se trataría de cinco casas más allá de donde estaba, todo esto debido a que estaría presentando problemas para poder caminar, revelaron en ‘Chisme No Like’.

“El sábado en la tarde se escapó, y logró llegar hasta cinco casas y lo agarraron porque tiene problemas para caminar… Tiene problemas de todo eso que le produce la encefalitis, lo que hace es un problema motriz. Entonces, todo lo que sea con motor, tanto en el habla como en movimientos”, explicó el conductor Javier Ceriani.

En exclusiva el programa de espectáculos mencionó la elevada cifra que tienen que cancelar por mes para poder mantener al cantante en la clínica. Además, agregaron que hay más lugares accesibles y con mayores lujos, debido a que donde ‘Tía Pancha’ deben llevarles hasta el agua que se toman.

“Y realmente la situación es paupérrima de la clínica que cobra de 1,300 a 1,500 dólares por mes. Él podría estar en El Cedral que es otra clínica mucho más glamorosa o con más comodidades, pero, aquí el problema es que Chyno está bajo personal que no son ni siquiera psicólogos, son coach”, añadió durante su intervención.

Miranda no logró con éxito su escape realizado el pasado fin de semana, pues las autoridades del centro de rehabilitación donde se encuentra tomaron la determinación de castigarlo. Por ello, tiene prohibidas las visitas y los dulces, esto con el objetivo según ellos de hacer que mejore su comportamiento.

“Por una resistencia fuerte, quiere decir que fue castigado por haberse escapado, a no tener golosinas, no tener Coca-Cola, sin visitas“, le comentó Ceriani a Elisa Beristain.

“Esta es la fisioterapeuta externa que no es de la clínica, aquí está la foto que la prima fabricó para People en complicidad con People para desmentir a ‘Chisme No Like’. Esta que está en circulito habría asegurado que si no lo sacan en diciembre a Chyno, ella va a hablar a los medios y va a pelear porque ya hay gente que ya ha salido de esta clínica”, detalló Javier.

Te puede interesar:

· Prima de Chyno Miranda se habría comprado una camioneta con el dinero del cantante

· Revelaron imágenes del presunto estado de salud de Chyno Miranda

· Natasha Araos se defiende tras fuertes críticas por no estar en este momento con su exesposo Chyno Miranda