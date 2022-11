Cuánto deberás pagar de impuestos si ganas el premio mayor de Powerball de $1,500 millones de dólares

Nadie resultó ganador en el sorteo de Powerball de $1,000 millones de dólares que se hizo el miércoles por la noche, lo que hizo que el premio mayor se disparara a casi un récord de $1,500 millones de dólares para el próximo sorteo. Cabe señalar que cualquiera que resulte ganador tendrá que pagar una fuerte suma de impuestos si elige recibir el dinero en un solo pago en lugar de anualidades.

La suma de dinero que el ganador recibirá si decide tenerlo en un solo pago serían $746 millones de dólares.

Una retención de impuestos federales obligatoria del 24% sobre estas ganancias, que se aplica a todos los juegos de azar, reduciría inmediatamente esa cantidad en $179 millones de dólares si hay un solo ganador del premio. Es decir que el ganador se llevaría $567 millones.

Ah, pero el asunto no termina ahí, y es que hay una tasa marginal federal máxima del 37%. O sea que el 24% ya mencionado podría aumentar hasta el 37%.

Esto sucedería si el ganador es un contribuyente soltero que no tenga otros ingresos (además del premio), que no tenga dependientes o que no haga deducciones fiscales como donaciones benéficas. En ese caso, el ganador tendría que pagar $97 millones adicionales de impuestos, lo que reduciría su premio a $470 millones.

Por si esto fuera poco, es muy probable que el ganador tenga que pagar impuestos estatales y municipales, dependiendo de dónde viva. Esto reduciría todavía más la suma.

Ahora bien, si decides mejor recibir el dinero en anualidades, te darán alrededor de $50 millones de dólares al año, aunque esta suma se reduciría a $31.5 millones porque te cobrarían impuestos federales, y quizá también tendrías que pagar impuestos estatales y municipales, dependiendo de dónde vivas.

