Powerball: Que no se recomienda hacer si ganas la bolsa de $1,200 millones de dólares

Este miércoles en la lotería del Powerball están en juego $1,200 millones de dólares luego de que han habido 38 sorteos sin que haya un ganador del premio mayor.

Los $1,200 millones que hoy están en juego en el Powerball es el cuarto premio más grande en la historia de lotería de Estados Unidos, por lo que quienes son asiduos jugadores están ávidos de ser ellos quien se lleven tal cantidad de dinero.

Muchos ya están pensando qué es lo que haría con tal cantidad de dinero en sus manos pese a que la probabilidad de pegarle al “gordo” del Powerball es de 1 en 292,2 millones. Aún así, la esperanza es lo último que muere.

Lo que sí sucede con frecuencia es que algunos que han ganado grandes cantidades de lotería terminan perdiéndolo todo y de forma rápida, sobre todo cuando se obtienen millonarias sumas de dinero en un abrir y cerrar de ojos.

Esto podría ocurrir a quien se lleve los $1,200 millones del Powerball. Así que en caso de que resultes ganador, aquí te dejamos un listado de cosas que no debes hacer si llegaras a ganarte este premio de lotería.

5 cosas que no debes hacer en caso de que ganes los $1,200 millones del Powerball

1) Hacer compras excesivas para ti y los tuyos

Seguro que cuando ves el cheque con dicha cantidad de dinero, lo primero que pensarías es que este nunca se acabará, cosa que no es verdad.

Es por ello que muchos ganadores comienzan a gastarse el dinero de la lotería en viajes lujosos, juegos de apuestas, comprando autos y casas, no solo para ellos sino también para sus familiares, lo cual provocará que pronto te quedes sin nada.

2) No invertir en negocios ajenos

Otra cosa en común que ocurre con ganadores de lotería es que cuando obtienen grandes sumas de dinero, familiares y amigos se acercan a ellos para proponerles un sinfín de negocios, sin que realmente tengan un sustento real.

Puede que muchos suenen increíbles; sin embargo, si no se tiene conocimiento de un negocio en particular y no sabe lo que se necesita para administrarlo, es mejor no arriesgarse.

3) Donar gran parte del premio del Powerball

Aunque no es muy común, sí hay gente que ha pensado en donar la mayor parte de su premio a alguna organización benéfica. Aunque puede llegar a ser un acto sumamente generoso, en caso de que en un futuro atravieses por una crisis de salud o financiera, quizá te arrepientas de no tener la liquidez para poder sortearlas.

4) Elegir a algún familiar o amigo para que te asesore financieramente

Así como ocurren con las ideas de negocios, lo mismo sucede con temas de asesoría financiera, ya que los “cantos de sirena” de familiares y amigos comienzan a llegarle a los ganadores de lotería.

Diversos analistas y expertos en el tema enfatizan que uno de los errores más comunes es confiar en algún conocido para tomar decisiones financieras sobre tu dinero obtenido en la lotería.

5) Renunciar al trabajo de forma inmediata

Puede que al ver tu estado de cuenta pienses que tienes ya el dinero suficiente para vivir sin necesidad de trabajar, por lo que puede que te pase la idea de renunciar. Detente, ya que tomar decisiones precipitadas puede ser algo contraproducente.

Expertos en finanzas recomiendan que no dejes tu trabajo hasta que no sepas con exactitud cómo se multiplicarán o se administrarán tus ganancias en el futuro.

