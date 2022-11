Eclipse lunar de noviembre 2022: cuándo es y a qué hora verlo desde EE.UU y México

Antes de que termine el 2022, el mes de noviembre nos tiene preparada una gran sorpresa, ya que seremos testigos de uno de los grandes fenómenos astronómicos y que no se volverá a repetir hasta dentro de un par de años.

Será el próximo martes 8 de noviembre cuando tenga lugar un eclipse lunar, al cual también se le conoce como Luna de sangre, debido a que el satélite natural de la Tierra adquiere por unas cuantas horas un tono rojizo.

El por qué la Luna adquiere ese color tiene una explicación científica pero también se le liga a una historia bíblica.

“La luz del Sol llega a la atmósfera de la Tierra y actúa como una lupa que desvía la luz y la manda hasta la Luna. El espesor de la atmósfera de la Tierra, sumado a partículas de polvo, arena, cenizas volcánicas, entre otros, absorbe la luz azul, verde y amarilla del Sol, pero dejan pasar las tonalidades rojas. Por esta razón, el satélite se vuelve rojo u ocre durante los eclipses de Luna”, explica Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Por su parte, la NASA explica que un eclipse lunar se da cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de tal modo que esta última pasa a la sombra del planeta. En el caso de un eclipse lunar total, toda la Luna cae dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra. Cuando la Luna está dentro de la umbra se volverá de un color rojizo.

Cuándo y cómo ver el eclipse lunar en Estados Unidos y México

Según un mapa de la NASA, el eclipse lunar podrá verse en gran parte de Estados Unidos y varias otras partes del continente americano, incluido México, hasta Sudamérica. El eclipse también será visible en Asia, Australia y Nueva Zelanda y además, la gente de Alaska y Hawaii tendrán la oportunidad de ver todas sus etapas.

No se necesita equipo especial para ver el eclipse, pero los binoculares o un telescopio pueden ayudar a ver mejor el fenómeno.

En EE.UU., según la NASA, este comenzará alrededor de las 03:02 a.m. (ET) y su totalidad se dará alrededor de las 5:17 a.m. (ET) y terminará cerca de las 06:42 a.m. (ET).

En México, el eclipse lunar comenzará a las 2:02 a.m. y terminará a las 5:41 a.m.

El próximo eclipse lunar total será hasta el 14 de marzo de 2025.

