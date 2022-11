Selena Gómez revela que en sus momentos difíciles tuvo pensamientos suicidas

Selena Gómez confesó que en sus momentos de crisis, debido a los padecimientos mentales que tiene, se cuestionó sobre seguir viva, sin llegar a atentar contra ella.

En entrevista con la revista Rolling Stone, la cantante de 30 años se sinceró sobre su lucha contra los trastornos mentales, en especial la bipolaridad -enfermedad que le fue diagnosticada hace más de cuatro años-, además de depresión y ansiedad.

“Pensé que el mundo sería mejor si no estuviera allí“, compartió.

La también actriz pasó por cuatro centros de rehabilitación para estar en tratamiento cuando tenía alrededor de 20 años.

“Creo que cuando comencé a cumplir los 20 años fue cuando comenzó a oscurecerse mucho, cuando comencé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo“, dijo.

Algunos de los sucesos en su vida que afectaron su salud mental fueron el intento por cambiar la imagen que tenía de niña Disney, el término de su mediática relación con Justin Bieber seguido del matrimonio del canadiense con Hailey Bieber, pues los internautas la involucraron en una relación que para ella había quedado en el pasado y eso la hacía sentir mal consigo misma.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado, Selena Gómez no ha perdido su refugio en la música para sacar lo más positivo de cada situación, como lo hizo con “Lose You To Love Me” una canción donde habla sobre elegirse primero antes que a otros.

Ahora lo hace con “My Mind & Me“, un tema en el que expresa esta batalla y los aprendizajes que ha obtenido de ella, además intenta brindar consuelo a otras personas que puedan estar atravesando una situación similar a lo que ella ha vivido.

El nuevo sencillo de Selena Gómez, “My Mind & Me” se encuentra disponible en plataformas digitales, y el próximo 4 de noviembre estrenará su documental para Apple TV+ titulado My Mind & Me.

