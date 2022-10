Selena Gómez rompe en llanto al hablar de sus problemas de salud en tráiler de su documental ‘My Mind & Me’

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado ayer, Selena Gómez rompió en llanto en el primer adelanto de su próximo documental, ‘My Mind & Me’.

La intérprete de “A Year Without Rain” compartió una visión de su vida y sus continuos problemas de salud, tanto físicos como mentales.

“Solo sé quién eres, Selena. A nadie le importa lo que haces. Se trata de quién soy. Estar bien con lo que soy. Estoy agradecida de estar viva“, se dice a sí misma la también actriz.

La ex estrella Dysney ha sido abierta con sus seguidores sobre los distintos problemas de salud a lo largo de los años, incluyendo su diagnóstico de lupus en 2014 y las luchas con la ansiedad y la depresión.

También buscó tratamiento en 2018 y reveló en 2020 que fue diagnosticada con trastorno bipolar.

“Toda mi vida, desde que era una niña, he estado trabajando“, explica entre lágrimas la cantante de “Lose You to Love Me”, de 30 años.

“Y no quiero ser, por ejemplo, súper famosa. Pero sé que si estoy aquí, tengo que usar eso para el bien”, reflexiona.

Raquelle Stevens, amiga de Gómez desde hace mucho tiempo, también aparece en el teaser y habla de su experiencia apoyando a la estrella del pop en sus numerosas batallas personales.

“Si alguien viera lo que yo vi, no la habría reconocido“, dice Stevens.

El documental abarca seis años de la vida de la fundadora de Rare Beauty, ofreciendo a los espectadores una visión interna tanto de su filantropía como de los intensos tratamientos para combatir sus diversas enfermedades.

“Todo por lo que he pasado, va a estar ahí. Ahora sólo lo hago mi amigo”, narra la cantante de “Same Old Love”.

“Soy más feliz y controlo mis emociones y pensamientos más que nunca”.

‘My Mind & Me’ se estrena el 4 de noviembre en Apple TV+.

