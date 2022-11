Gaby Spanic reconoce cómo la afectó La Casa de los Famosos de Telemundo

Gaby Spanic comparte las diferencias entre los dos realities que ha vivido últimamente: “La Casa de los Famosos” (Telemundo) y “Secretos de Villanas” (Canela TV), y lo que ha aprendido de ambas experiencias.

“Cuando me propusieron ‘Secreto de Villanas’, que está causando un impacto para bien, al principio estaba un poquito asustada porque ya había salido de un reality y no quería saber nada de realities en mi vida, porque el otro me dejó afectada; pero al público no se le da ‘atole con el dedo’ y la gente sabe cuál es la verdad de las cosas”.

¿Qué aprendiste de esa situación?

Que salí como una dama, y que yo jamás por dinero voy a dañar a una persona para treparme y ganar, jamás haría eso. No tengo la capacidad en mi mente para elucubrar contenido grotesco, de ‘bullying’, de insultos, no tengo eso en mi corazón ni en mi mente, a pesar de haber vivido muchas cosas.

En cambio, su experiencia en “Secreto de Villanas” fue completamente opuesta.

“Aquí en ‘Secreto de Villanas’ todas somos amigas, tenemos un grupo de whatsapp y nos ‘apapachamos’, nos contamos y nos echamos porras y cada vez que nos vemos nos abrazamos”.

Continúa: “Y qué bonito decir ‘te extraño, manita’, ‘te extraño, comadre’, ‘te extraño aquello’ y ‘cómo te va con aquello’; me parece tan bonito, porque es real y son situaciones que hemos pasado que yo me quedé sorprendida y yo digo ‘¡wow! lo que pasan los artistas’, lo que hay detrás. La gente no tiene ni idea de lo que podemos padecer”.

De todo lo que has vivido en tu vida, ¿qué ha sido lo más difícil?

Bueno, lo más difícil para mí es que digan que un envenenamiento fue mentira, que yo dije esas situaciones para tener fama. ¡Imagínate!, que una madre invente que su hijo de año y medio fue envenenado.

“Esto lo van a ver en ‘Secretos de Villanas’, van a ver muchos secretos y que en medio de la afectación física, mental, de salud, también se haya afectado tu imagen”.

