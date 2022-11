Gerard Piqué entre lágrimas se despidió del FC Barcelona: “Esto no es un adiós, nací aquí y moriré aquí” [Videos]

Luego de disputar su último encuentro como futbolista profesional en la victoria 2-0 del FC Barcelona ante Almería, Gerard Piqué tomó los micrófonos para expresar sus sentimientos por su retiro, asegurando que aunque se va de la institución, volverá al club en el futuro.

En medio de las lágrimas mientras daba su discurso, enteramente en catalán, Piqué explicó que es momento para tomar aire, replantearse algunas cosas y volver más fuerte que nunca al club que lo vio nacer.

“Es el momento de darnos espacio, (tomar) un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí“, dijo el central catalán.

Curiosamente luego del inicio de sus declaraciones miles de fanáticos presentes en el Camp Nou entonaron al grito unísono “presidente”, dando a entender que gran parte de los socios del club apoyarían la candidatura de Piqué a la presidencia del FC Barcelona.

En otra de sus declaraciones sentenció una frase que incluso podría vincularse a su reciente ruptura en su relación con la cantante colombiana Shakira.

“En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse“, sentenció Piqué, que en ese momento tuvo que parar su discurso por la emoción.

Por último, Piqué reiteró algo que había comunicado en el video donde anunciaba su adiós, asegurando que más pronto que tarde estará de regreso al FC Barcelona.

“Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Viva el Barcelona, siempre!“, cerró. "I was born here and I will die here."



Piqué, que ante el Almería (2-0) jugó de inicio y recibió una ovación atronadora de su afición al ser sustituido en el minuto 83′ por Andreas Christensen, para posteriormente fundirse en un abrazo con cada futbolista y cuerpo técnico del FC Barcelona.

