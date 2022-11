“Siempr3”: Despedida a Gerard Piqué se robó todas las miradas en la victoria del Barcelona ante Almería [Videos]

Como capitán, titular y figura del FC Barcelona el defensor español Gerard Piqué tuvo su última aparición con el FC Barcelona este sábado, en la victoria de su equipo 2-0 ante Almería por la jornada 13 de la Liga Española.

Con el hastag #Sempr3 (Siempre en español) el FC Barcelona hizo el recorrido en redes sociales de los últimos momentos de Piqué con la indumentaria de los blaugranas.

La despedida del central comenzó no solo con el pitazo inicial del partido ante Almería sino desde las prácticas de calentamiento con su equipo, en las que fue recibido con aplausos, pancartas y gritos por parte de los aficionados.

Los gestos de cariño de los 92,605 fanáticos presentes en el Camp Nou fueron devueltos con saludos por parte de Piqué desde el terreno de juego y antes de ir a los vestuarios.

La fiesta de despedida continuó cuando saltó a la cancha para el inicio y fuese recibido con una ovación al sonido de “Pi-qué” y con millones de aplausos como agradecimiento a la impresionante carrera del catalán.

El ahora exfutbolista saltó al terreno con sus hijos Milán y Sasha y todos juntos posaron en la foto oficial del equipo.

Pique walked out for his last game with his kids 🥺❤️ pic.twitter.com/wmv3yHe5bN — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2022

Curiosamente un penalti sentenciado en favor de los locales apenas al minuto 3′ no quiso patearlo Piqué ante el ofrecimiento de Robert Lewandowski como homenaje y el polaco remató directo al poste para desperdiciar su primera pena máxima en el fútbol español.

Mientras avanzaba el partido lo intentaba el FC Barcelona de todas las maneras y Dembélé, que se había fallado una ocasión a puerta vacía en el primer tiempo, se recompuso a esto para marcar el primer gol del partido al partir desde la banda derecha, recortar a dos rivales y rematar raso al segundo palo. The composure from Dembele on this goal 💫 pic.twitter.com/0qoB9Dh9ds— ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2022

El gol lo celebró todo el equipo incluyendo al propio Piqué, que fue a darle un caluroso abrazo al francés luego de la anotación. Pique ile Dembele pic.twitter.com/Gm3FpujqQY— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) November 5, 2022

Barcelona no bajó el pie del acelerador y por medio de Dembélé tuvo la tercera ocasión de peligro al 57′, que no se concretó porque el extremo fue trabado cuando iba a sacar el remate hacia la portería.

La insistencia de los Blaugranas dio resultado cuando un remate de Ansu Fati fue detenido por el guardameta rival y Frenkie De Jong tomó el rebote para poner al 61′ el 2-0.

Frenkie de Jong doubles Barça's lead 🚀 pic.twitter.com/KCpRbrhqdb— ESPN+ (@ESPNPlus) November 5, 2022

Para el minuto 80′ el Camp Nou se puso de pie con el anuncio del cambio de Piqué por Andreas Christensen. Todo el equipo se acercó al despedir al futbolista y uno por uno los fue abrazando dentro y fuera de la cancha ante los aplausos de cada uno de los asistentes. Gerard Piqué leaves the Camp Nou for the final time 🥺 pic.twitter.com/eGKG1Lk49Z— ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2022

Lo demás fue anecdótico y aunque pocos recuerden la victoria del FC Barcelona ante Almería, todos tendrán en cuenta que dicho encuentro representó la despedida de uno de los grandes del fútbol español.

De esta manera Gerard Piqué abandona el Barcelona luego de conquistar 36 títulos como futbolista profesional, de los cuales 30 fueron con la camiseta Blaugrana: 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 8 ligas españolas, 7 Copas del Rey y 6 Supercopas de España.

Con la selección española, tocó la gloria en tres ocasiones al conquistar el Mundial de Fútbol en 2010 y las Eurocopas del 2008 y el 2012.

