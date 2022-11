Yanet García, ‘la chica del clima’, desde su cama deja al descubierto sus ‘boobies’ con lencería de encaje y cadenas

La mexicana Yanet García cuenta con más de 14,8 millones de seguidores en la red social Instagram, y a través de la mencionada plataforma aprovecha para lograr cautivar miradas con lo bien que cuida su cuerpo, pues constantemente comparte postales en ropa íntima.

A su vez, este sábado le quiso enviar un particular mensaje a los internautas que día tras día están atentos con el contenido que ella comparte en dicha red social, así fue como lo hizo desde la comodidad del hotel donde se está hospedando. Además, lució un conjunto de lencería negro y con cadenas bastante llamativo, al tiempo que tenía su cabellera con ondas y un maquillaje un poco natural.

A su vez, los usuarios de la red social no se hicieron esperar y sorprendieron a ‘La chica del clima’ con sus expresiones sobre la sensual fotografía que publicó a tempranas horas del día, y es que muchos han demostrado que les gusta el tipo de contenido que comparte.

“Hermosa”, ” Hermosa y glamurosa por siempre”, “Preciosa”, “El amor de mi vida”, “Aburrido”, “Sin glúteos no hay felicidad”, “Buen día, mi reina”, “Buen día baby, feliz sábado amor”, “Wooow, qué bellísima y maravillosa”, “Linda”, “Buen día, hermosa”, “Te amo”, “La mujer más hermosa”, “Cómo no enamorarse con tanta belleza”, “Eres belleza Yanet”, “Sexy”, “Diosa hermosa”, “Perfección“, “Te ves súper bonita, mi amor. Saludos”, “Qué cuerpo tan precioso, me encantas”, “Te regalo mi vida para que te acompañe siempre”, fueron algunos de los comentarios que se generaron en el post.

García también ha manifestado su pasión por este tipo de fotos, y por ello tomó la determinación de sacarle provecho en OnlyFans, plataforma de suscripción donde habitualmente comparten contenido para adultos y los precios de las tarifas varían constantemente.

En el caso de la mexicana el pago debe ser de $20 dólares al mes, y hasta el momento cuenta con más de 490 atrevidas publicaciones. En abril de 2021 anunció que contaba con usuario en la mencionada plataforma, y es que lo hizo con un atractivo video que sorprendió a sus seguidores.

Te puede interesar:

· Yanet García, ‘La chica del clima’, espera Halloween con atrevido disfraz de Caperucita Roja en lencería

· Yanet García, ‘La chica del clima’, mostró su retaguardia tras usar un diminuto traje de baño

· Yanet García, “la chica del clima”, sale de la piscina para exhibir su retaguardia en diminuto bikini