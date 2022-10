Yanet García, ‘La chica del clima’, mostró su retaguardia tras usar un diminuto traje de baño

La influencer Yanet García no deja de impresionar a sus más de 14,8 millones de seguidores de la red social Instagram, debido a las candentes publicaciones, al tiempo que sigue mostrando lo cuidadosa que suele ser con su cuerpo.

La mayoría del contenido que comparte ‘La chica del clima‘ suele ser un poco provocativo para quienes están atentos día tras día con lo que hace público en las diversas plataformas. Sin embargo, casi siempre le gusta destacar su retaguardia, mientras usa traje de baños.

Con el cabello suelto, maquillaje natural, unos aretes y un diminuto traje de baño marrón fue que sorprendió en esta oportunidad a los internautas. En el audiovisual sale acariciando su pierna, y posteriormente muestra su retaguardia, dejando poco a la imaginación de quienes están atentos a este tipo de contenido gratuito. Además, el video estuvo acompañado por una de las canciones del momento, se trata de ‘Bizcochito’, y que es interpretada por Rosalía.

Los comentarios no se hicieron esperar, y es que fueron más de 1,600 expresiones las que causó el impactante video que compartió en la red social de la camarita, pues varios internautas le recordaron lo “bella” que es, así como la impresionante figura que tiene a sus 31 años.

“Madre mía, que mujer más bella y hermosa”, “Bendito”, “Preciosura”, “Belleza incomparable, flor dulce”, “Preciosa”, “Que hermosa estás tú“, “Viva México paisana hermosa”, “Siempre me tientas con tu mejor cualidad”, “Cómo no enamorarse de tanta belleza”, “Sin palabras Yanet me dejaste”, “Uy que veo un bello ángel en el cuerpo de una hermosa mujer como tú”, “Encanto de mi vida”, “Estás divina”, ” Uff y gratis sin tener que pagar en OnlyFans”, “Un filtro más y te purificas”, “Uy mamacita”, fueron algunas de las impresiones que generó el post.

García tuvo una sesión fotográfica en Nueva York, mientras que solamente le quiso agregar unas manos en forma de corazón para acompañar su más reciente video. Recordemos que también tiene una cuenta en OnlyFans para disfrutar de más cosas que posiblemente Instagram no permitiría compartir.

