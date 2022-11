Niurka Marcos después de arremeter en contra de Juan Vidal asegura seguir “enamorada” de él

La vedette Niurka Marcos hace pocos días anunció que su relación amorosa con el actor Juan Vidal había llegado a su fin, información que dio a conocer a través de un particular video donde daba detalles del “narcisismo” en el que se veía envuelto el dominicano.

Sin embargo, este fin de semana ofreció una entrevista a través de Instagram a una cuenta de fanáticos llamada ‘Imperiobbnius’, fue en ese momento donde aprovechó de dar detalles de las cosas que llegó a vivir junto a quien fue su pareja sentimental durante algunos meses.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, de los cuales no me voy a arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea, yo estoy enamorada aún de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar, es algo con lo que te ilusionaste a largo plazo y se te fue”, expresó la cubana.

Marcos quiso explicar lo valioso que suele ser dar todo por una persona cuando deciden tener una relación sentimental pese al temor que pueda llegar a existir y, en determinadas ocasiones estar llena de inseguridades, pese a ello, no aguantó las lágrimas y rompió en llanto.

“Si la gente entendiera lo importante que es entregarte, aunque tengas miedo, aunque no estés segura, porque no te va a quedar nada pendiente, es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, no se lo merece. No estoy dolida, ni ardida, estoy encabr***da”, añadió.

La exconcursante de ‘La Casa de los Famosos’ durante la segunda temporada manifestó que estar con Vidal era muy exigente, debido a que a él le gustaba tener a su lado a una persona que fuese perfeccionista y que no perdiera los pormenores de todo lo que hicieran para él.

“Lo traté como un bebecito, yo soy muy de tenerle las cosas impecables a mi hombre, él es muy demandante, Juan no podría estar con una mujer que no lo atendiera, que no le tuviera listo el desayuno, él es muy demandante del detalle y yo disfruté atenderlo, porque soy así con mis hijos, con mi sobrina”, mencionó la vedette.

