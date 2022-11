Niurka Marcos publicó un video que revelaría la presunta ruptura amorosa con Juan Vidal

La vedette Niurka Marcos durante su participación en ‘La Casa de los Famosos‘ durante su segunda temporada dejó ver el amor que sentía por Juan Vidal, desde aquel entonces ellos habrían iniciado una relación amorosa que luego se dio una posible pausa después que ella fue eliminada del mencionado reality show.

Sin embargo, a los días de Vidal haber sido expulsado del concurso decidió buscarla y seguir con lo que un día comenzaron. Además, a través de las redes sociales revelaron que les estaba yendo bastante bien juntos, al tiempo que comenzaron una nueva aventura, pues se pusieron a vivir juntos.

La cubana compartió un video en su cuenta personal de Instagram donde estaría reflejando que las cosas en su relación amorosa no estarían muy bien, al menos no como al inicio, pues habla de “cinco tipos de personas que arruinarán tu vida”. Lo resaltante de esto sería que al salir ese mensaje se ven fotos de ella acompañada del actor.

“Solo te aman tanto como puedan usarte. Fuetazo a la anaconda que trae el combo completo”, fue otra de las destacadas frases que existen en el audiovisual compartido en la red social de la camarita.

Marcos este martes reveló que con este material que sentía que su vínculo amoroso lo sentía completamente “narcisista”. A su vez, los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar y muchos de los internautas manifestaron su apoyo hacia ella, debido a que consideran que está en lo correcto.

“Él solo quería escándalo para los que no lo conocían”, “Eres muy independiente, sólo déjalo volar y sigue con tu vida. No permitas que ese hombre te siga utilizando”, “Niurka búscate un hombre maduro que se vuelva loco por ti”, “Esto es parte de estar vivo”, “Nunca lo sentí sincero”, “Mucho duraron, él se cree mucho”, “Klitbo debe estar ardida”, “Por eso es que no se debe mostrar nada cuando uno empieza una nueva relación”, fueron algunas de las impresiones que generó el post.

