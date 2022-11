Juan Vidal responde a los constantes señalamientos de Niurka Marcos tras su ruptura amorosa

El actor Juan Vidal Gil se pronunció, debido a los constantes comentarios que se comenzaron a registrar después de un video publicado por Niurka Marcos donde daba detalles de los que serían los “cinco tipos de personas que arruinarán tu vida“, al tiempo que en el video iban saliendo imágenes de ellos juntos.

El dominicano tomó la determinación de grabar un video desde su comodidad, y así expresar de una manera alegre lo que opinaba al respecto, tomando en cuenta que ellos en su oportunidad llegaron a mencionar la probabilidad de casarse, todo en un amor fugaz que inició a mediados de este año tras su participación en ‘La Casa de los Famosos’ durante su segunda temporada.

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar, y es que la relación amorosa duró unos pocos meses, aunque a través de las redes sociales habían manifestado que habrían estado viviendo una de las mejores etapas de sus vidas. Sin embargo, los internautas manifestaron no les gustaba verlo con la cubana.

Vidal Gil, hasta el momento no ha hecho ninguna declaración oficial a ningún medio de comunicación, pues usó una de las estrategias que Niurka implementó para hablar de él y lo que sería su presunto “narcisismo”.

“No me gusta tu relación con Niurka, esa señora transmite mala energía”, “Tanto amor y ya se terminó“, “Tanto amor para que se dieran ellos mismo su rumbo diferente”, “Tan lindos que se veían juntos”, “Ya no discutan más los queremos juntos”, “Es mejor solo que mal acompañado”, “Niurka hablando mierd* y tú gozando en tu país”, “Qué bueno que saliste de ella”, ” Regresa con Niurka, son tu pareja ideal”, “Ya no te quiere es lo que es”, “Pero qué se cree este? que ni siquiera guapo es”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

“Puedo citar algo que él mismo me dijo en nuestras conversaciones: ‘Perdóname, mi amor. Reconozco que soy una mierd* para las relaciones‘. Entonces eso hizo que yo no lo tomara personal porque fue una mierd*; lo fue conmigo, lo fue con Cynthia, lo con fue con la otra, la otra y la mamá de la niña”, expresó la vedette a los medios de comunicación.

