Escuadrón antibombas de la policía de Nueva York investiga supuesta amenaza en un centro de votación de Manhattan

El equipo antibombas del Departamento de Policía de Nueva York se trasladó a un centro de votación en Alto Manhattan el domingo en la mañana luego de que se reportara una amenaza, informaron las autoridades.

La supuesta amenaza contra el Complejo Educativo Jackie Robinson en Madison Avenue en las cercanías de East 107th Street en East Harlem fue tramada por alguien que “no quería ir a la escuela”, reveló una vocera del NYPD.

“No tuvo nada que ver con las elecciones”, explicó el representante de la policía sobre la amenaza, que se publicó en Twitter el sábado por la noche. “Parece que era específico de la escuela”.

The NYPD notified us of a bomb scare at 1573 Madison Ave, which is an early voting site. Emergency protocols were initiated immediately. Staff along w/ a handful of voters were escorted out safely. 1/2 — NYC Board of Elections (@BOENYC) November 6, 2022

La portavoz expresó que en el pasado se han realizado amenazas parecidas en contra de la escuela.

Luego de que se considerara seguro el centro educativo, la votación se reanudó, declaró la policía.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York alertó que se necesita “una vigilancia elevada” durante los comicios intermedios debido a la “retórica hostil” y las “amenazas generalizadas” en los foros en Internet, de acuerdo con un memorando interno que fue obtenido por New York Post. “That was unrelated to voting,” an NYPD spokesperson tells me. “That was directed to the school.” (Jackie Robinson Educational Complex, which hosts early voting) The bomb threat was “Not related to voting at all, or the election.” https://t.co/Oswcw5sFtf— Jeff Coltin (@JCColtin) November 6, 2022

