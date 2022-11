Hallan muerto bajo custodia policial al presunto violador de una joven en Transmilenio de Colombia [Video]

La madrugada de este lunes, las autoridades colombianas hallaron muerto al presunto responsable de violar a una menor de edad, quien permanecía bajo custodia policial.

El sujeto habría abusado sexualmente de la joven Hilary Castro, de 17 años de edad, el pasado 31 de octubre en el sistema público de transporte Transmilenio, específicamente en la estación de La Castellana, al norte de la ciudad de Bogóta.

La Fiscalía de Colombia informó a través de su cuenta Twitter que ya se encuentran investigando los hechos para “esclarecer la muerte del presunto abusador de una joven en Transmilenio” después de que “el cuerpo del presunto victimario fuera encontrado en las celdas de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Sijin), en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, donde estaba recluido”.

El CTI de #Fiscalía adelanta los actos urgentes e inició investigación para esclarecer la muerte del presunto abusador de una joven en Transmilenio. El cuerpo del presunto victimario habría sido encontrado en las celdas de la SIJIN, en URI de Puente Aranda, donde estaba recluido. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 7, 2022

Según detalló la víctima a las autoridades, el agresor le mostró un cuchillo y le exigió que le diera todas sus pertenencias, para después obligarla a salir de la estación y abusar sexualmente de ella.

La Fiscalía había asegurado previamente que contaba “con suficiente material de prueba” que implicaba al acusado, logrando así que un juez lo enviara a la cárcel por los delitos de acceso carnal violento en concurso con hurto agravado y calificado.

A pesar de que todas las pruebas apuntaban a este sujeto, horas después de su arresto, éste murió en extrañas circunstancias en la celda donde se encontraba custodiado. Algunas hipótesis señalan que pudo haberse quitado la vida o los demás reclusos habrían tomado la justicia por sus propias manos, sin embargo, hasta el momento las autoridades no han ofrecido mayores detalles.

“El cuerpo del presunto victimario habría sido encontrado en las celdas de la SIJIN, en URI de Puente Aranda, donde estaba recluido”, detalló la Fiscalía colombiana.

En este lugar, la víctima fue abordada presuntamente por el indiciado quien, según el relato de la mujer, le mostró un cuchillo, la despojó de sus pertenencias y luego la habría obligado a salir del sistema articulado de transporte para abusar sexualmente de ella. pic.twitter.com/kr5zAOE3ux— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 6, 2022

La agresión contra la joven Hilary Castro y sus posteriores reclamos a las autoridades por la falta de atención han provocado gran indignación en los usuarios en redes sociales y en la población en general que se trasladó a las calles para protestar y destruir varias estaciones de Transmilenio en rechazo a las autoridades.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habría pedido a la Policía Nacional la captura del abusador de Castro. El mandatario aseguró que la adolescente fue activista en su campaña presidencial. Hilary fue activista en mi campaña presidencial, y fué abusada sexualmente en una estacion de transmilenio. Le solicito a la policía en la la brevedad del tiempo la captura del criminal. https://t.co/1TF7z6gQdE— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2022 ¡Pudo ser cualquiera de nosotras, sí tocan a una, respondemos todas!



Una vergüenza salir a defender una estación o un bus de transmilenio y no la integridad y dignidad de Hilary Castro.



El criminal debe ser capturado pronto. #JusticiaParaHilary



🧵 pic.twitter.com/1xYlr1HVEA— Yamila Santos (@YamilaSantosS) November 4, 2022 🚨🚨 Denuncia Pública. 🚨🚨



El día de ayer Hilary Castro (@La_femiloka ) fue victima de abuso en la estación de @TransMilenio la Castellena donde no habia ni un solo celador o policía cerca, intento realizar la denuncia correspondiente y no tuvo ninguna respuesta por parte(1/2) pic.twitter.com/uM9VbQw5zH— Prensa Libre🌐 (@prensa_librecol) November 2, 2022

También le puede interesar:

–Director de emisora colombiana detenido por presunto abuso sexual de una niña de 13 años

–Autoridades en Colombia investigan a cinco sacerdores por abuso sexual

–Nueva masacre en Colombia: 4 personas fueron asesinadas en el suroeste del país [Video]