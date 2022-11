Shakira tuvo un emotivo gesto con Gerard Piqué tras el anuncio de su retiro del FC Barcelona

El español Gerard Piqué el pasado jueves a través de su cuenta oficial en Instagram compartió un conmovedor video, desde el inicio se pudo apreciar que salía él estando pequeño, debido a que estaba mostrando el cariño y pasión que tenía por el FC Barcelona, equipo en el que estuvo por más de una década.

A su vez, explicó que después de haber estado en ese reconocido equipo de fútbol que marcó su destacada trayectoria profesional, pues no volvería a pertenecer a otro. Por ello, también mencionó que el pasado sábado sería su último partido, momento que aprovechó para dedicar unas sentidas palabras a quienes lo apoyaron en el camino.

La cantante Shakira sin duda también formó parte de esta particular situación, y es que pese a los inconvenientes que entre ellos han estado surgiendo desde el pasado mes de junio, han intentado por todo lo alto que sus hijos no se vean afectados.

La colombiana permitió que tanto Milan como Sasha formaran parte del homenaje que le realizaron a su padre el pasado fin de semana, momento que le dio la vuelta al mundo no solamente por las palabras que emitió, también por darle el cierre a su trayectoria deportiva en medio de tantos escándalos.

La intérprete de ‘Monotonía’ y Piqué se encuentran debatiendo la custodia de los dos menores de edad, aunque eso no fue impedimento para que los hijos que tienen en común formaran parte de esta ocasión tan especial que su padre recordará para el resto de su vida.

Sin embargo, existen muchas especulaciones sobre lo que sería el motivo real de su retiro, aunque una de las cosas que se presume podría ser que no quiso llevar la camisa del equipo con el nombre de su expareja. El hecho se debe a un convenio que tienen con Spotify tras ser el patrocinador oficial de ellos.

“En la vida te haces grande y a veces querer es dejar marchar. Tanto amor y pasión entre él. Barcelona y yo, creo que era el momento de darnos un espacio. Esto no es una despedida. Ya me fui con 17 años y porque creía que en ese momento necesitaba también un espacio. Decirles que mi abuelo me hizo socio cuando nací. Nací aquí y moriré aquí”, fueron parte de las palabras que ofreció.

