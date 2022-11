Gerard Piqué habría lanzado indirecta a Shakira: “A veces querer es dejar marchar”

El español Gerard Piqué desde el anuncio de su separación con Shakira se ha visto envuelto en diversos escándalos, el primero de ellos por una presunta infidelidad a quien fue su pareja durante 12 años, y además se convirtió en la madre de sus únicos dos hijos hasta el momento.

Sin embargo, luego de haber transcurrido casi cinco meses aprovechó sus redes sociales para dar una importante noticia, y es que se retiraría del FC Barcelona luego de haber jugado durante más de una década en el mencionado equipo. A su vez, explicó que el pasado 5 de noviembre sería su último partido, circunstancia donde tomó la determinación de despedirse de todos.

“Primero quiero dar los agradecimientos porque si no me olvidaré. A los compañeros, al staff, a los doctores, físicos, gentes del gimnasio, material, a los que nos ayudan día a día a que sea más fácil. A la junta por todos estos años”, comenzó diciendo la expareja de la colombiana.

Piqué siguió con su emotivo discurso y en medio de lágrimas manifestó varias frases claves, y considera que es completamente prudente alejarse de ciertas cosas aunque en momentos se sienta aprecio, lo que podría no solo referirse a su empleo durante tantos años, también a la madre de sus hijos.

“En la vida te haces grande y a veces querer es dejar marchar. Tanto amor y pasión entre él. Barcelona y yo, creo que era el momento de darnos un espacio. Esto no es una despedida. Ya me fui con 17 años y porque creía que ese momento necesitaba también un espacio. Decirles que mmi abuelo me hizo socio cuando nací. Nací aquí y moriré aquí”, explicó durante unas sentidas palabras que le dieron la vuelta al mundo.

Hace algunas semanas se había rumorado la posibilidad de tener que usar una camisa del que fue su equipo durante tanto tiempo con el nombre de la cantante colombiana. Además, todo se trataría de un convenio que tendría Spotify por la cantidad de descargas musicales que tienen los cantantes más reconocidos. Aparentemente el jugador no habría estado de acuerdo.

