Alerta en Senegal: Sadio Mané salió lesionado del partido de Bayern Múnich a 12 días del inicio de Qatar 2022

La realización del Mundial de Qatar 2022 en mitad de temporada siguen pasando factura en el mundo del fútbol y el último que podría ser víctima de ello es el extremo de Senegal y segundo en la votación al Balón de Oro, Sadio Mané.

Durante el encuentro entre Bayern Múnich y Werder Bremen en el que los bávaros golearon 6-1, Mané tuvo que retirarse del terreno de juego apenas al minuto 20′ de la primera mitad, con síntomas de dolor en su rodilla derecha luego de un choque.

Aunque intentó seguir jugando, Mané se lanzó al césped y fue sustituido luego de hacerle señas pidiendo el cambio a su entrenador Julian Nagelsmann.

El propio estratega alemán tuvo palabras sobre la lesión del senegalés luego de la goleada, explicando que no tiene clara la lesión del jugador.

“No puedo decirles que tiene con precisión. Ha recibido un golpe en la rótula derecha, pero por el momento no pudo decir más. No le he visto tras el partido, espero que no sea nada demasiado grave”, dijo el técnico.

Mané es la gran estrella de Senegal para el Mundial de Qatar 2022, luego de haberlos liderado a conquistar la Copa Africana de Naciones el pasado mes de febrero y haber sido determinante en el Liverpool que terminó llegando a la final de la UEFA Champions League, que perdieron ante el Real Madrid.

Senegal debutará ante Holanda el próximo 21 de noviembre como parte del Grupo A, en el que también compite el anfitrión Qatar y Ecuador.

