Encontraron hombre muerto en parque de Nueva York; 2do caso en una semana

El cuerpo de un hombre mayor fue encontrado flotando en el río frente a un parque de El Bronx la tarde de ayer, reportó la policía de Nueva York.

El cadáver fue visto en el río Bronx frente a Starlight Park alrededor de las 2 p.m. del lunes. La Unidad de Servicios de Emergencia de la policía de Nueva York sacó el cuerpo del río cerca de East 173rd Street.

Se cree que el hombre no identificado tenía unos 50 años, dijo la policía. No presentaba signos visibles de trauma y la Oficina del Médico Forense tenía pendiente determinar la causa oficial de la muerte, informó New York Post.

Dead man found in river off Bronx park https://t.co/oneCqYZ9Ik pic.twitter.com/jLkIYzQbXv — New York Post (@nypost) November 8, 2022

El hallazgo se produjo exactamente una semana después de que un hombre de entre 55 y 65 años fuese encontrado muerto colgado de un árbol en un parque del Bajo Manhattan junto al Pier 42 en East River Greenway, la mañana de Halloween.

Adicionalmente varios cadáveres han sido encontrados este año en Central Park, el parque más grande la ciudad. A mediados de octubre un anciano fue hallado muerto en un estanque, días después de que el cadáver parcialmente descompuesto de un joven fuese descubierto flotando en un lago cerca de 79th Street y West Drive, sin signos de criminalidad.

Y en julio pasado la muerte de un joven indigente latino fue declarada homicidio casi 10 meses después de que su cadáver fuese hallado con una soga en el cuello en Central Park, dando la impresión inicial de que se había suicidado.

