Jennifer López posa para la revista Vogue y dice estar “orgullosa de ser la señora Affleck”

La cantante Jennifer López a través de su cuenta de Instagram compartió una particular postal, y es que se trata de la nueva portada de la revista Vogue del mes de diciembre, y es que estará ella como la gran protagonista para finalizar el año 2022. De esta manera, sorprendió a sus más de 226 millones de seguidores con los que cuenta en la mencionada plataforma.

La empresaria aparece tomando el tronco de un árbol, mientras que al fondo se pueden observan puras plantas, pues el verde fue uno de los protagonistas en esta ocasión. Sin embargo, hubo algo aún más llamativo, y es que se trata de su vestido color rojo, mientras que a la altura de sus pechos lleva una inmensa rosa, aunque en esta oportunidad decidió no llevar calzado.

“El amor está en el aire”, es una de las frases que se puede apreciar en la portada, con la particularidad que todo está escrito en inglés.

La segunda postal que compartió se ve que luce un vestido blanco con un gran escote en su espalda, mientras su cabello está casi todo recogido. Para finalizar, volvió a cambiar la indumentaria por un tono mucho más vivo, y es que fue coral y bastante suelto, al tiempo que parece lucir como una bailarina y su melena suelta con algunas ondas.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar porque en menos de 12 horas superó los 2,500 y, muchos de ellos le recordaron el cariño que sienten por ella, así como también le dijeron que es una persona físicamente muy “hermosa”.

“¿Cómo una persona puede ser tan hermosa?“, “Hermosa como siempre, no puedo esperar por el nuevo álbum”, “Enamorado de ti!! No puedo esperar para agregar esta portada a mi colección”, “Absolutamente hermosa, mami”, “Finalmente algo que vale la pena”, “Te quiero mucho”, “Diversión genuina”, “Eres arte“, “Solamente tú me mantienes viva”, “La más hermosa de todas“, “Reina”, “Jen, eres impresionante”, “Acércate a mí”, “Te he estado necesitando más que nunca”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

