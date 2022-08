JLo y Ben Affleck celebraron su segunda boda con fuegos artificiales y todos los invitados vestidos de blanco

La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck celebraron el pasado sábado su segunda boda en compañía de amistades y familiares mucho más cercanos a la pareja, y es que además el festejo fue realizado en una de las propiedades del también productor de cine, así lo dieron a conocer los medios de comunicación de la nación.

Para una de las bodas consideradas como la más importante del año asistieron grandes personalidades del mundo del entretenimiento tales como Matt Damon, quien no solamente es uno de los mejores amigos del novio, también es su socio y además estuvo en compañía de su esposa. A su vez, también asistió el director Kevin Smith, reseñó la revista People.

“Jennifer Lopez y Ben Affleck hicieron una entrada bastante espectacular a su segunda ceremonia de boda el sábado por la noche… él se veía genial, pero ella… bueno, wow”, según reveló TMZ.

El portal reconocido por las grandes primicias que dan, más temprano había mostrado los asientos que estaban disponibles para la cena, y es que todo estuvo ubicado en la parte del muelle que mantuvieron cubierto.

Además, según reseñaron otros medios estadounidenses la pareja “Beniffer” llegó en una lancha, lo que fue una gran sorpresa para muchos, y es que el lugar donde tomaron esta gran decisión por segunda ocasión está valorada en ocho millones de dólares.

Todos los asistentes les exigieron una indumentaria bastante particular y es que todos tuvieron que asistir vestidos de blanco. Además, los hijos de los también actores asistieron con completa normalidad.

Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado salió del lugar en una ambulancia. Sin embargo, hasta el momento se desconoce lo que le sucedió, reportó Fox News. View this post on Instagram A post shared by 🦋Leah | @jlo follows✨ (@jenniferxlopezx1)

Recordemos que fue a inicios del pasado mes de abril cuando la empresaria compartió en su cuenta de Instagram que tenía una noticia muy importante por notificar en su página web, y es que se trataba del anillo de compromiso que le había dado Ben.

La pareja de recién casados lo hizo por primera vez el pasado mes de julio en Las Vegas, ceremonia que fue bastante privada, pues contaron con la presencia de testigos y de algunos de los hijos que tiene cada uno.

